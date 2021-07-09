كيفية شحن نقاط فورت نايت وشراء واسترداد نقود V-BUCKS تلقائيًا

تواصل لعبة fortnite تحقيق انتشارًا واسعًا كأحد أفضل الألعاب الإلكترونية اهتمامًا من قبل ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى البحث المستمر على شحن نقاط فورت نايت، من أجل الحصول على عناصر الأساسية والسكنات والمهام الخاصة بها، لاسيما في ظل التحديثات القوية التي يتم إطلاقها باستمرار، والتي كان آخرها تحديث الموسم السابع الذي تضمن الكشف عن عدد من الأحداث المستمرة، والتي كان آخرها حدث حرب الفضائيين من نوع خاص، يُستخدم فيه الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية، مع توزيع جوائز لأفضل تصميمين لأزياء هذا الحدث داخل اللعبة تصل إلى أكثر من ألفي دولار أمريكي.

منافسات Fortnite Concept Royale

أما عن أبرز الأحداث التي يمكن للاعبين النشطين المشاركة فيها للحصول على الهدايا والجوائز والوصول للمستويات الأعلى، فتم مؤخرًا إطلاق منافسات Fortnite Concept Royale، التي لابد من أن المشترك فيها يكون قد تخطى عمره حاجز الـ 13 ربيعًا، كما يجب تقديم كل التصميمات خلال فترة المنافسة، ويحق لكل منافس المشاركة بتصميم واحد فقط، على أن يتم لاحقًا الاختيار بين أفضل تلك التصميمات للفوز للمساعدة في حرب الفضائيين الأكثر منافسة، والتي يشارك فيها آلاف اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة V-BUCKS

يأتي هذا في الوقت الذي يمكن فيه استرداد بطاقة V-BUCKS من خلال تسجيل الدخول في الحساب الرسمي للعبة، وفي حالة عدم وجود حساب لك، يمكنك إنشاء حساب جديد، وهو ما يساعدك على الانضمام إلى طاقم Fortnite، حيث يحصل الأعضاء على كل العناصر والسكنات والحزم والملابس مقابل شحن نقاط فورت نايت بما يعادل 11.99 US$ بالشهر الواحد، حتى يتسنى لك الحصول على بطاقة المعركة متضمنة الموسم بأكمله.

فتح المكافآت والهدايا والجوائز

وبعد استكمال خطوات شحن نقود فورتنايت، يمكنك فتح 100 من مكافآت بطاقة المعركة، للحصول على 1000 من نقود V-Bucks الإضافية كل شهر، والتي يمكنك إنفاقها على أجمل الأزياء والرقصات والمزيد، وبالتالي ستتمكن من فتح المزيد من نقود V-Bucks باستخدام بطاقة المعركة المتضمنة.