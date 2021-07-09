نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold وميزة استعادة الرسائل المحذوفة الخرافية في المقال التالي
يعتبر تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp من أفضل تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي وهو نسخة مُعدلة من تطبيق واتس آب الأخضر حيث يسهل على المستخدمين عملية تبادل الصور والملفات ومقاطع الفيديو والمحتويات من خلال المحادثات والدردشة الخاصة، ويعتبر من اقوى منافسين برامج المراسلة وقد استحوذ التطبيق على شعبية كبيرة حول دول العالم كما حاز على أكثر من مليار عملية تحميل مختلفة على منصات وقوائم الهواتف الذكية لسهولة استخدامه، وأضاف مطوري البرنامج نسخة جديدة تسمى واتساب الذهبي وهي نسخة عالمية تحمل مزايا عجيبة غير موجودة في النسخة العادية وتضم ميزات ممتعة غير مسبوقة لها من قبل خلال الأيام المقبلة، ويمكن من خلال النسخة المحدثة من التطبيق تفعيل نظام الوضع الداكن المظلم.
ميزات تحديث واتساب الذهبي الجديدة
يحتوي تطبيق واتساب الذهبي الجديد العديد من الميزات الممتعة الخرافية التي لم تتوفر في التطبيق الأصلي على متجر جوجل حيث تشعرك تلك الميزات بالراحة والخصوصية في التعامل وسهولة المحادثة مع الأصدقاء، وهذه المزايا تجعله مميز للغاية لدى الكثيرين من المقبلين الجدد عليه في الآونة الأخيرة، ومن أبرز تلك الميزات في تطبيق واتس آب الذهبي هي خاصية التخفي وهي التي تجعل علامة الظهور غير متصل دائما أثناء التواجد، وبالتالي تستطيع فتح التطبيق، مشاركة القصص والحالات دون علم الغير، ومن أهم المميزات أيضا خاصية قطع الأنترنت عن التطبيق فقط وتصفح التطبيقات الأخري.
كما يحمل أيضاً التحديث الأخير لتطبيق واتساب النسخة الذهبية العديد من الملصقات والرموز التعبيرية التي تزيد من متعة التراسل مع الأصدقاء من خلال الدردشة والتعبير عن الحالة النفسية، ميزة الوضع الليلي الجديدة التي تجعل التطبيق بخلفية مظلمة، كما يضم التحديث خاصية استعادة الرسائل المحذوفة من قبل مع الأصدقاء.
أهم الميزات في تطبيق واتس آب النسخة الذهبية
يضم تحديث تطبيق واتساب الذهبي الجديد العديد من خاصيات غير مسبوقة من ضمنها:
- يتيح لمستخدم التطبيق عمل مكالمة فيديو جماعية تضم 8 أشخاص في وقت واحد.
- كما يحمل التحديث خاصية ضد الحظر التي تحميك من حظر التطبيق من خلال ضبط الإعدادات داخل البرنامج.
- عمل نسختين من التطبيق برقم هاتف واحد.
- يمكنك تعديل الصور قبل مشاركتها على الحالات اليومية ومشاركة الفيديوهات ونسخ الروابط الخارجية وإضافتها في القصص اليومية والتحكم في وقت ظهورها.
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