تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة المجد للقرآن، تعتبر إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، ويتم البحث عليها عبر محرك البحث جوجل، للاستمتاع بالعديد من القراء المتميزين في الوطن العربي أجمع، حيث يعرض عليها عدد كبير من القراء في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث تكون مع التلاوة معاني للكلمات وتفسير لبعض الآيات، وأيضاً بعض الكلمات والمعاني القرآنية تترجم إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

تردد قناة المجد للقرآن

هي إحدى القنوات المتخصصة في بث وعرض تلاوة القرآن الكريم، مثل قناة مصر قرآن كريم، يتم بث القناة من القاهرة، ولكن البلد التي تمتلكها هي المملكة العربية السعودية، وتعرض محتواها طوال اليوم، بدون تشويش أو تقطيع أو فوصل إعلانية، كما تعرض الآذان في أوقات الصلاة الخمسة، وبدأت بث محتواها في عام 2002، ويمتلكها الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين.

التردد الجديد 2021 على النايل سات

التردد: 11766.

11766. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الجديد 2021 على العرب سات

التردد: 12054.

12054. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الجديد 2021 على مدار بدر6

التردد: 12475.

12475. الاستقطاب: رأسي.

رأسي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أسماء قراء قناة المجد للقرآن الكريم