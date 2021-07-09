نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
تردد قناة المجد للقرآن، تعتبر إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، ويتم البحث عليها عبر محرك البحث جوجل، للاستمتاع بالعديد من القراء المتميزين في الوطن العربي أجمع، حيث يعرض عليها عدد كبير من القراء في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث تكون مع التلاوة معاني للكلمات وتفسير لبعض الآيات، وأيضاً بعض الكلمات والمعاني القرآنية تترجم إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
تردد قناة المجد للقرآن
هي إحدى القنوات المتخصصة في بث وعرض تلاوة القرآن الكريم، مثل قناة مصر قرآن كريم، يتم بث القناة من القاهرة، ولكن البلد التي تمتلكها هي المملكة العربية السعودية، وتعرض محتواها طوال اليوم، بدون تشويش أو تقطيع أو فوصل إعلانية، كما تعرض الآذان في أوقات الصلاة الخمسة، وبدأت بث محتواها في عام 2002، ويمتلكها الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين.
التردد الجديد 2021 على النايل سات
- التردد: 11766.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
التردد الجديد 2021 على العرب سات
- التردد: 12054.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
التردد الجديد 2021 على مدار بدر6
- التردد: 12475.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أسماء قراء قناة المجد للقرآن الكريم
- أبو العينين شعيشع.
- عبد الباسط عبد الصمد.
- مصطفى إسماعيل.
- محمد رفعت.
- عبد الهادي كناكري.
- عبد الرحمن السديسي.
- إبراهيم الأخضر.
- أحمد علي العجمي.
- أحمد أبو زيد.
- الدوكالي محمد العالم.
- العشري عمران.
- إسلام الراضي.
- زكي داغستاني.
- سعد الغامدي.
- عبد الله خياط.
- عبد الودود مقبول حنيف.
- علي جابر.
- محمد عبد الكريم.
- أحمد خليل شاهين.
- أحمد عيسى المعصراوي.
- حسن الحسيني.
- عبد الخالق علي.
- محمد صديق المنشاوي.
- محمود خليل الحصري.
- ياسر المزروعي.
- أحمد نعينع.
- العشري عمران.
- أبو العيون الكوشي.
- سعود الشريم.
- شيخ بن أبي بكر الشاطري.
- صلاح الهاشم.
- طارق إبراهيم.
- عادل كلباني.
- عبد الباري محمد.
- عبد الباري الثبيتي.
- محمد فاروق منسي.
- مشاري العفاسي.
- عبد الرشيد صوفي.
- عبد الخالق علي.
- علي السويسي.
- محمد محمود الطبلاوي.
- محمد أبو سنينة.
- فارس عباد.
- عبد الرشيد صوفي.
- عبد الله المطرود.
- محمد أيوب.
- مصطفى غربي.
- عبد الله بصفر.
- محمد عبد الكريم.
- وغيرهم من القراء المتميزين في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي.
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