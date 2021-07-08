نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تحديثات واتساب الذهبي الجديد واستعادة الرسائل المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات الموجودة في عصرنا، حيث إنه يوفر على جميع مستخدمين الواتساب الذهبي عملية يتم فيها تبادل الصور والملفات ومقاطع الفيديو والمحتويات وذلك من خلال الدردشة، حيث إنه من أفضل التطبيقات في المراسلة وأيضاً التواصل الاجتماعي وأيضاً يعتبر من أهم التطبيقات التي يكون عليها المنافسة قوية من حيث برامج المراسلة، إنه قد يحتوي على أكبر شعبية بين جميع أنحاء العالم، فإنه حاز على أكثر من مليار عملية تحميل تكاد أن تكون مختلفة على منصات وأيضاً الهواتف الذكية وذلك ليسهل استخدامه، فإنه من المعتاد بأن مطوري تطبيق الواتساب بيضيف لنا إضافات جديدة وتكون نسخة جديدة تسمى واتساب الذهبي، وهي عبارة عن نسخة عالمية توفر لنا مزايا أخرى غير موجودة في النسخة العادية وتحمل خاصيات مشوقة غير مسبوقة لها من قبل خلال الأيام المقبلة .

أبرز مميزات تحديث واتساب الذهبي الجديد

من أهم مميزات تطبيق الواتساب الذهبي الجديد إنه يحمل مميزات جديدة تكاد أن تكون مختلفة وغير موجودة في التطبيقات الأخر، حيث إنه يشعرك بالراحة ويسهل الدردشة مع الأصدقاء، فإنه عندما تتوافق هذه المميزات يزيد عليه الإقبال من المقبولين الجدد وذلك في الآونة الأخيرة، ومن أبرز المميزات هي خاصية التخفي وهي التي لم يظهر للصديق إنه يكون متصل بالرغم من تواجده، ويمكن له فتح التطبيق وأيضاً يستطيع أن يشارك القصص والحالات دون علم الغير، ومن أهمها أيضاً خاصية جديدة وهي قطع الإنترنت عن تطبيق الواتساب الذهبي فقط ويمكن له تصفح البرامج الأخرى.

والتحديث الأخير له يحمل أشكال مختلفة من الملصقات والرموز التعبيرية خلال الدردشة مع الأصدقاء مما تجعلهم أكثر انبساطاً وتعبر لديهم عن الحالة النفسية التي يشعرون بها، فمن خلال تشغيل ميزة الوضع الليلي يمكن أن يتم تغيير شكل البرنامج فإن الوضع الليلي يجعل التطبيق بخلفية مظلمة، كما إنه يحتوي على خاصية جديدة أخرى وهي خاصية استعادة الرسائل المحذوفة التي تم دردشتها مع الأصدقاء من قبل.

أهم الإضافات الجديدة تحديث واتساب الذهبي

من خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني نوضح لكل متابعينا عن أهم الإضافات الجديدة تحديث واتساب الذهبى، ومن أهمها إنها تتيح لجميع مستخدمي تطبيق الواتساب الذهبي من عمل مكالمة أو فيديو جماعية تضم 8 أشخاص في وقت واحد، وأيضا يحمل خاصية أخرى ضد الحظر التي تحمي جميع مستخدميه من حظر التطبيق، وذلك من خلال ضبط الإعدادات داخل البرنامج، وتتيح له إنه يستطيع من عمل نسختين داخل التطبيق برقم هاتف واحد، وقبل مشاركة الصور يتمكن له من تعديلها على الحالة اليومية الخاصة به، وأيضاً يتم مشاركة الفيديوهات ونسخ الروابط الخارجية ويتمكن له من إضافتها في القصص اليومية والتحكم في وقت ظهورها.

سرعة التحميل فائقة

تختلف النسخة الأصلية عن النسخة الذهبية في تطبيق الواتساب الذهبي بالرغم إنها تتفق معها في الأساسيات، إلا أنها تمتاز في السرعة فهي تعتبر سرعتها أخف وأبسط بإضافة إلى إنه يتم تزويد تطبيق الواتساب الذهبي الجديد ببعض من وسائل الأمان التي تكون أكثر أهمية وخصوصية بالنسبة لمستخدمي تطبيق الواتساب الذهبي لأنهم يبحثون عن الحفاظ على محادثتهم السرية.