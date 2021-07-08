نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال إشارة تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على النايل سات لمتابعة أحدث المباريات والأحداث الجديدة في مجال الرياضة المصرية والعربية والعالمية، حيث تقدم إدارة القناة برامج عديدة ومتنوعة من البرامج والفقرات عبر مجموعة من النجوم الرياضية بداية من جنرال التحليل الرياضي الأول في مصر والوطن العربي الجنرال مدحت شلبي، النجم الكبير وأول من بدأ تقديم البرامج الرياضية في مصر الكابتن أحمد شوبير، بالإضافة إلي أيقونة التحليل العربي النجم حازم أمام وغيرهم من نجوم الرياضة من المحللين والصحفيين داخل وخارج مصر، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نوضح لكم كيفية ضبط تردد قنوات On Time Sports على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على النايل سات

أصبحت إشارة بث مجموعة قنوات on time sports تملئ أرجاء العالم العربي وخاصة شمال إفريقيا، نظراً لوجود عدد كبير من اللاعبين من المغرب وتونس وليبيا في الدوري المصري أمثال (سيف الدين الجزائري، أشرف بن شرقي، علي معلول، حميد أحداد، بدر بنون، عبد الكبير الوادي) وغيرهم من النجوم الأفارقة، حيث تلقي القناة اهتمام المشاهد العربي والإفريقي في كل وقت وكل زمان، لهذا تجد أن إدارة القناة تقدم محتوي رائع جدا من الفقرات، تجد أن القناة تنافس بقوة القنوات العربية مثل تردد قناة السعودية الرياضية وتردد قناة ليبيا الرياضية وتردد قناة الكأس القطرية والذي يعدوا من افضل القنوات الرياضية المفتوحة التي تقدم محتوي يليق بالمشاهد العربي.



تردد On Time Sports

القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد On time Sports 2

التردد: ١١٨٦١.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

القناة on time sports 3 التردد 12303 الاستقطاب أفقي. القمر الصناعي نايل سات. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

برامج أون تايم سبورتس



أسطورة الأولمبياد.

الدرجة الثالثة.

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مساء أون تايم.

الدرجة الثالثة.

أستاذ أون.

ملعب أون تايم.

استقبال إشارة تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على النايل سات.