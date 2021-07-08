نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعادة شحن جواهر فري فاير مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير من أشهر الألعاب التي تدعم جميع الأجهزة مثل الحاسوب أندرويد و الأيفون . حققت شهرة كبيرة علي مستوي العالم ، حيث يبحث اللاعبون فيها عن عمليات التحديث المستمر للعبة حتي يتم اللعب بها علي جميع الأجهزة المختلفة، شأنها مثل كل الألعاب تعتمد فيها على عملة افتراضية تعرف بالجواهر. والجواهر تمكن اللاعب من شراء اضافات للعبة كالأسلحة و الأزياء المختلفة للشخصيات التي يختارها اللاعب، جواهر فري فاير توصلك الى طريق الإحتراف وهذا يمنحك الإحترام بين اللاعبين في فري فاير، لهذا يبحث الكثير من لاعبي فري فاير عن طريقة شحن جواهر فري فاير بالمجان.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً free fire

سجل الدخول باسمك و إسم الدولة التي تنتمي لها وادخل الكود الخاص بها. ابحث عن لعبة فري فاير . حدد طريقة الدفع؛ إختر بطاقة الدفع الإلكتروني. ادخل رقم ID المعرف الخاص بك. حدد كمية الجواهر التي ترغب في شراؤها. ستصلك رسالة علي جوالك بتأكيد عملية الشحن ثم بعدها قم بفتح اللعبة وتأكد من شحن الجواهر داخل اللعبة واستمتع باللعب.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق اليوتيوبرز

هناك طريقة أخرى مختلفة للحصول على جواهر فري فاير مجانا من خلال اليوتيوبرز المشهورين وهم أصحاب قنوات على برنامج اليوتيوب يقومون فيه بطرح مسابقات والفائز يحصل على هدية مجموعة جواهر منه؛ والتي يشتريها ويهديها الفائزين في المسابقات .

خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا بشريحة اورانج

طريقة ثالثة مختلفة ان كان لديك شريحة هاتف تابعة لشركة اورانج كل ما عليك فعله هو اعادة تعبئة وشحن رصيد جواهر فري فاير، هناك بعض الدول العربية الداعمة لذلك هي : مصر, المغرب, تونس, السعودية العربية اتبع الخطوات التالية: