نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك 2021 الجديد بعد التعديل الأخير لمتابعة أخبار نادي الزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك 2021 الجديد، ازداد البحث بصورة كبيرة عن أحدث ترددات قناة الزمالك، بعد التحديثات الأخيرة على الترددات، حيث تم تغيير تردد عدد من القنوات ونها قناة الزمالك، ويزداد البحث يوماً بعد يوم عن التردد الجديد لقناة الزمالك، نظراً لجمهور الزمالك الكبير في كل مكان، وحتى يتمكن محبي وعاشقي النادي الملكي أبناء ميت عقبة، من متابعة فريقهم المفضل ومعرفة أخباره، وتعد قناة الزمالك من أهم وأشهر القنوات الرياضية المصرية التي انطلقت حديثاً، حيث أنه تمتلك نخبة متميزة من نجوم الإعلام الرياضي، كما أنه تقدم العديد من البرامج الرياضية المتميزة، وتمتلك أحدث أجهزة البث التليفزيوني، لكي تنقل للمشاهد البرامج الخاصة بها في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنه تعمل على مدار 24 ساعة كاملة بشكل مجاني، وتمتلك نسبة مشاهدة عالية بين الجمهور المحب لكرة القدم في مصر والوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة الزمالك بعد التحديث الأخير.

تردد قناة الزمالك 2021 الجديد

تمتلك قناة الزمالك نسبة مشاهدة عالية، وذلك بسبب جمهور الزمالك الكبير والمنتشر في كل مكان في مصر والوطن العربي، لذلك يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن آخر تردد لقناة الزمالك بعد التعديل، وفيما يلي نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديد.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11449.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 6\5.

طريقة استقبال القناة على الريسيفر

يبحث الكثير ممن يريدون استقطاب قناة الزمالك عن طريقة بسيطة لاستقبال القناة على الريسيفر أو جهاز الاستقبال الخاص به، وفيما يلي نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة تستطيعون من خلالها ضبط تردد القناة على الريسيفر بكل سهولة.

الدخول على القائمة الرئيسية الموجودة على ريموت الريسيفر “MENU”.

إدخال الرقم السري الخاص بالريسيفر وعادةً يكون “0000”.

الضغط على أيقونة “تركيب” الموجودة على الشاشة.

كتابة التردد الجديد وهو 11449 والاستقطاب وهو أفقي ثم معدل الترميز 27500 ومن بعدها الضغط على “بحث”.

مميزات القناة

تمتاز قناة الزمالك بنسبة مشاهدة عالية، وتقدم العديد من البرامج الرياضية التي يتابعها جمهور كبير من محبي النادي، كما أنها تمتلك أحدث أجهزة البث لتقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت، وتقدم للمشاهد جميع أخبار وكواليس الفارس الأبيض، كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة كاملة بشكل مجاني.