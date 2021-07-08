نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل تحديث PUBG Mobile برقم 1.5 شهر يوليو 2021 موقع ببجي موبايل الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت لعبة ببجي موبايل الأصلية عن ضرورة تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد المُعلن عنه رسمياً لشهر يوليو 2021م برقم إصدار 1.5 للحصول على المزايا والإضافات الجديدة، وسبب ضرورة التحديث المبكر للعبة هو عدم تمكين اللاعبون على الإصدارات المختلفة من دعوة بعضهم البعض للعبة، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت التحديث المعلن عنها خلال الفترة المحددة.

لذلك يجب تثبيت التحديث الجديد لببجي في أسرع وقت ممكن، كما أعلنت ببجي عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد عن طريق المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال لديك الآن، ومن خلال ثقفني نلقي الضوء على بعض مزايا التحديث الجديد نسخة رقم 1.5 ببجي موبايل 2021.

طريقة تنزيل تحديث PUBG Mobile

بعد أن تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية بشكل رسمي من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إصدار تحديث ببجي الجديد برقم 1.5 لشهر يوليو 2021م الجاري، والمتضمن للعديد من المزايا والمحسنات الجديدة والمطورة تكنولوجياً، فيتم البحث في الوقت الحالي عن طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد من المتجر أو من موقع ببجي الرسمي.

لذلك قمنا بتوفير الخطوات اللازمة للحصول على التحديث للعبة ببجي موبايل العالمية، حيث يجب على كافة اللاعبون الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهم سواء بنظام تشغيل أندرويد (جوجل بلاي)، أو بنظام التشغيل iOS (آب ستور)، ومن ثم النقر على أيقونة “تحديث” بشكل يدوي، لأن التحديث الجديد لن يتم تطبيقه على الهاتف الخاص بك تلقائياً.

وإنما يجب الدخول إلى المتجر والقيام بالتحديث اليدوي حتى تتمكن من دعوة الأصدقاء، حيث أن اللاعبون من الإصدارات المختلفة لن يتمكنوا من دعوة بعضهم البعض، ولن يتمكنوا من تكوين فريقاً معاً، لذلك يجب إجراء التحديث فور حلول الموعد المقرر للتحديث وهو (9 يوليو 2021م).

تحديث ببجي الجديد 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن العديد من المزايا ومحسنات والإضافات إلى لعبة ببجي العالمية ضمن التحديث الجديد الصادر بتاريخ التاسع من مارس الجاري، حيث أعلنت عن إطلاق وضع مائة إيقاع وحددت موعد تفعيله ليبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 9 مارس 2021م، وقد وصلت Hundred Rhythms إلى خريطة Erangel، قم ببدء الحفلة في مهرجان الموسيقى الإلكترونية، وسيتم منحك شارة Music Armband 3 مهارات خاصة.

قم باختيار المهارة التي تناسبك ثم ترقية المهارة عن طريق جمع أشرطة متناثرة، والسيطرة على ساحة معركة لعبة ببجي بمساعدة مهارتك، فقط قم باختيار خريطة إرنغل في شاشة تحديد الخريطة من أجل تجربة وضع اللعب الحصري المعلن عنه.

ويتم تحميل تحديث ببجي بشكل يدوي من خلال الدخول المتجر ثم تثبيت التحديث الجديد لببجي موبايل، لأنه لا يتم تحديث اللعبة بشكل تلقائياً، وقد صدر التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل بتاريخ 9 مارس 2021م، ولم يتوقف الخادم منذ إطلاق التحديث كما كان في السابق، أما عن متطلبات تنزيل ببجي للهواتف الجوالة، فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

يتطلب التحديث الجديد توفير مساحة تخزين 640 ميغابايت لهواتف أندرويد للتحميل من متجر جوجل بلاي.

يتطلب تحديث ببجي توفير مساحة تخزين 1.55 جيجابايت لهواتف iOS للتحميل من متجر أب ستور.

ببجي موبايل حل مشكلة فشل تثبيت التحديث الجديد

عند الدخول إلى المتجر الإلكتروني جوجل بلاي أو أب ستور من أجل تثبيت لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد، وقد وجدت تعذر تنزيل اللعبة وتثبيتها، فيجب التأكد أولاً من توفير متطلبات تنزيل ببجي الأصلية وفق الهاتف الخاص بك ثم التأكد من التالي:

تأكد من تثبيت النسخة الحديثة من ببجي موبايل 1.3 في وحدة التخزين الداخلية للهاتف وليس في بطاقة الذاكرة الخارجية.

تحديث نظام تشغيل الهاتف لأحدث نسخة.

توفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية للجوال لا تقل عن 4 جيجابايت.

التأكد من وجود اتصال جيد بالإنترنت عن طريق واي فاي قوي ومستقر، وفي حال استمرار المشكلة قم بتجربة اتصالاً مختلفاً.

لا يتم استخدام الهاتف الجوال في مهام أخرى عند تثبيت لعبة ببجي موبايل.

وفي حال تنفيذ كافة الخطوات السابقة بشكل صحيح، ولا تزال مشكلة فشل تثبيت ببجي موبايل الجديدة جارية، فيجب عليك القيام بفرض إيقاف ومسح ذاكر التخزين المؤقت لمتجر جوجل بلاي وخدمات نطاق Google Play، ثم قم بإعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى، ومن ثم قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي لإعادة تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile 2021.

صور ببجي موبايل 1.3

ببجي موبايل رويال باس

أصدرت لعبة pubg mobile تحديثاً جديداً يجعل خريطة إرنغل مختلفةً بعض الشيء، حيث أن الأحجار الأثرية جلبت معها ثلاث قوى رونية خاصة قادمة من عالم مجهول، وتركت خيار الاختيار بين هذه القوى للاعب من أجل السيطرة على ساحة معركة ببجي موبايل الأصلية، وأعلنت اللعبة عن ضرورة تثبيت التحديث الجديد للحصول على المزايا والإضافات المعلن عنها رسمياً.

وتم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي عن إطلاق الموسم السابع عشر من رويال باس الذي سيجعل القوة الرونية تلتهب في ساحات المعارك، ويكون أشد لهيب للنيران على أرض خريطة إرنغل، فقم بتمكين نفسك مع الرويال باس الروني الجديد، حيث يقوم فريق المنطقة العربية للعبة ببجي في بداية كل موسم جديد بعمل مسابقة لربح الرويال باس.

ببجي وضع القوة الرونية الجديد

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن إتاحة وضع القوة الرونية الجديد ضمن الإضافات الجديدة لتحديث ببجي موبايل الجديد لشهر يناير 2021م على المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال لديك، وقد أوضحت مزايا وخصائص كل رون من الرونات الثلاث (الرون الناري – رون القطب الشمالي – رون الرياح).

وبعد أعلنت لعبة ببجي موبايل العالمية عن مزايا وخصائص كل رون، فمن وجهة نظرك أي رون يناسبك؟ هل الرون الناري الذي يعزز من هجماتك؟ أم أنه الرون القطبي الذي يعزز دفاعك؟ أم أنه رون الرياح الذي يعمل على جعلك أكثر مرونة؟ قبل اختيار الرون المناسب لك عليك بالتعرف على خصائص كل رون من خلال الفيديو التالي:

أعلنت لعبة ببجي موبايل العالمية عن مزايا وخصائص كل رون، فمن وجهة نظرك أي رون يناسبك؟ هل الرون الناري الذي يعزز من هجماتك؟ أم أنه الرون القطبي الذي يعزز دفاعك؟ أم أنه رون الرياح الذي يعمل على جعلك أكثر مرونة؟ قبل اختيار الرون المناسب لك.

تحديث ببجي موبايل الجديد برقم 1.2 لشهر يناير 2021

أعلنت لعبة ببجي الأصلية رسمياً عن أنه في حال قيام اللاعب بتحميل أو تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد خلال الفترة من 12 يناير وحتى 17 يناير 2021م، فسوف يحصل اللاعب على (2888 BP) بالإضافة إلى (100 AG) إلى جانب حقيبة ظهر أكوليت أوف جاستيس ثلاثية الأبعاد لمدة ثلاث أيام.

وقد أضافت اللعبة ضمن التحديث الجديد أسلوباً للعب بسِمة القوة الرونية الجديدة القادمة من عالم مجهول على خريطة إرنغل، وقد بدأ هذا الوضع الجديد اعتباراً من تاريخ 12 يناير 2021م، ويستمر حتى تاريخ 7 مارس 2021م، ويجب على اللاعب اختيار خريطة إرنغل عند الدخول لبدء أسلوب الأسلوب الحصري للعب في الخريطة.

أما عن أسلوب اللعب، فسوف تظهر شاشة على جزيرة الظهور مهمتها طلب اختيار النوع المناسب من طاقة الرون من اللاعب، قم باختيار الرون المناسب لك سواء كان نارياً أو قطبياً أو رون الرياح، وذلك من أجل إحضار الرون للمباراة التي تخوضها حالياً، وبعد اختيار الرون المناسب ستحصل على مهارتين (الأولى تستدعي مخبئاً – الثانية تمنحك تعزيزاً)، ويتم استهلاك الطاقة بالرون المختار لاستخدام المهارات، ويمكن الحصل عليها من خلال المباريات.

أبرز مميزات تحديث ببجي الجديد

قامت لعبة ببجي موبايل بإطلاق التصحيح الجديد للعبة، وقد أعلنت عن أبرز المميزات والإضافات الجديدة والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

أسلوب القوة الرونية في خريطة إرنغل.

إطلاق سلاح جديد في خريطة ليفيك FAMAS.

تحديث المترو الملكي.

سوف تبدأ فعالية درع القوة اعتباراً من تاريخ 5 فبراير 2021م.

بإمكانك الآن جمع المكافآت من القوة الرونية في التجمع الممتع.

القوة الرونية الجديدة 2021

الرون الناري: يتم استدعاء عجلة من النيران تتدحرج للأمام بشكل بطيء، تعمل على إلحاق الضرر الحارق باللاعبين الذين تمسهم، فهو يعمل على تعزيز هجمات اللاعب، كما يعمل على إضافة تأثيراً حارقاً إلى الرصاصات لمدة قصيرة.

الرون القطبي : يتم استدعاء جداراً من الجليد بحجم 3*3 يمكن تدمير كل مكعب ضمن جدار الجليد بصورة منفصلة، ويقوم الجدار برفع اللاعبين أو المركبات الموجودين فوقه مباشرةً عند ظهوره، وتعمل على إضافة تأثير التجميد للرصاصات لوقت قصير، إلى جانب تعزيز عملية الدفاع، كما يعمل التجميد على تقليل فعالية شفاء اللاعبين المصابين.

: يتم استدعاء جداراً من الجليد بحجم 3*3 يمكن تدمير كل مكعب ضمن جدار الجليد بصورة منفصلة، ويقوم الجدار برفع اللاعبين أو المركبات الموجودين فوقه مباشرةً عند ظهوره، وتعمل على إضافة تأثير التجميد للرصاصات لوقت قصير، إلى جانب تعزيز عملية الدفاع، كما يعمل التجميد على تقليل فعالية شفاء اللاعبين المصابين. رون الرياح: يتم استدعاء درع نصف شفاف من الرياح يعمل على تقليل ضرر الرصاصات التي يتم إطلاقها من خارج الدرع، وتزيد من سرعة حركة اللاعب وجعله أكثر مرونة، كما تقلل من تهدئة إعادة التلقيم لفترة قصيرة.

مزايا التثبيت صغير الحجم في ببجي لنظام أندرويد

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية رسمياً عن مزايا وظيفة التثبيت صغير الحجم للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، ويمكنكم التعرف على خصائص التثبيت صغير الحجم من خلال التالي:

يكون حجم الملف أصغر بنسبة 70% مع تجربة اللعب نفسها دون اختلاف. توفر أداءً محسناً مع 10% تقليل التأخير. تتيح اللعبة إمكانية تنزيل ببجي للمحتوى على دفعات. يمكن اختيار الملفات المراد تحميلها وحذف وإضافة الملفات على حسب رغبة اللاعب.

وتتيح لعبة ببجي موبايل العالمية في الوقت الحالي إمكانية تنزيل تحديث PUBG Mobile الجديد من المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف لديكم للاستمتاع بالعناصر والإضافات الجديدة ضمن أخر تحديث تم إصداره بتاريخ 12 يناير 2021م.

سبب حظر ببجي

في حال تم حظر الحساب لديك في ببجي موبايل فكيف يمكنك مراجعة سبب حظر لعبة ببجي، وللتعرف على خطوات معرفة سبب الحظر، يمكنكم ذلك من خلال التالي: