”بنتلي” تكشف عن سيارة ”Flying Spur Hybrid” الهجينة الجديدة

كشفت شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة ”بنتلي“، عن أفضل سيارة سيدان فاخرة في العالم “ Flying Spur Hybrid“، بعد إعلان الشركة عن التحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل بحلول عام 2026.

ويعتمد طرح طراز ”Flying Spur Hybrid“ الهجين الجديد على النجاح الذي تمتع به الجيل الثالث من ”Flying Spur“، إذ يتم استخدام نظام توليد حركة ثالث عالي الابتكار لتوفير سيارة من بنتلي أكثر صداقة للبيئة.

كما يؤكد طرح بنتلي لسيارتها الهجينة على التزامها بإستراتيجية ”Beyond100“ التي تعتمدها لتكون شركة محايدة كربونيا في جميع عملياتها، وأن تكون شركة النقل الفاخر الرائدة عالميا في مجال الاستدامة.

وتتميز السيارة الهجينة الثانية من بنتلي بمحرك كهربائي ومحرك V6 سعة 2.9 لتر بقوة 410 حصن، و550 نيوتن/ متر من عزم الدوران يصل إلى 5650 دورة في الدقيقة مع شاحن توربيني مزدوج، ويوفر المحرك الكهربائي ،الذي يقع بين ناقل الحركة والمحرك العادي، ما يصل إلى 134 حصانا و 400 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

ومن ناحية التسارع، تستطيع السيارة الفاخرة الوصول من 0-60 ميلا في الساعة من نقطة الثبات التام في أقل من 4.1 ثانية، والسرعة القصوى البالغة 177 ميلا في الساعة مع نموذج ”Flying Spur V8“.

ولتحسين الانبعاثات، يستخدم المحرك الجديد حاقن الوقود وشمعات الاحتراق المتمركزة داخل كل غرفة احتراق.

من ناحيتها، أكدت بنتلي، أن سيارة ”Flying Spur“ تحتوي على بطارية 14.1 كيلو واط لتقديم مدى كهربائي بالكامل يبلغ نحو 40 كيلومترا، ويتم شحن بطارية الليثيوم ”أيون“ في نحو ساعتين ونصف الساعة، وبالنظر إلى أن العديد من المدن تتطلب تحويل السيارات الهجينة إلى وضع السيارة الكهربائية بالكامل، فإن هذه الأرقام ستكون بالغة الأهمية.

حتى أن بعض صانعي السيارات، مثل ”فيات“ و“بي إم دبليو“، طوروا تقنية يمكنها تحويل السيارات الهجينة بالكامل إلى محرك كهربائي بالكامل في مناطق الانبعاثات المنخفضة.

وتتضمن سيارة ”Flying Spur“ الجديدة مجموعة رائدة في فئتها من المعدات الذكية المصممة للسائق والركاب، حيث تستعرض خبرات بنتلي في ابتكار مقصورة عصرية بمستويات لا تضاهى من الفخامة والابتكار، وتتميز المقصورة بأناقتها الفريدة، حيث تضم مقاعد فائقة الراحة بخمسة ألوان، مع بروز شعار بنتلي المجنح ضمن الكونسول السفلي والواجهة.

وفي المقصورة أيضا، يمكن استبدال مفتاح التشغيل، الإيقاف التلقائي، بأداة تحكم بالوضعيات الكهربائية الثلاث ”EV Drive“، ”Hybrid Mode“ و“Hold Mode“؛ ما يساعد السائق في إدارة استخدام البطارية خلال الرحلة، ويتم تفعيل وضعية ”EV Mode“ بمجرد تشغيل السيارة، كما تعزز تجربة القيادة الكهربائية للحد الأقصى.

وبالنسبة للسعر، من المتوقع أن تبدأ أسعار ”Flying Spur“ الهجينة من 160 ألف جنيه إسترليني في موطنها الأصلي في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 220 ألف دولار، مع بدء المبيعات هذا الصيف، ويجب أن تبدأ عمليات التسليم قبل نهاية العام.