نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات هاتف سامسونج الجديد Samsung A22 | أهم المميزات والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخراً أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها من عائلة A وهو هاتف Samsung A22 ، يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات والمميزات مقابل سعر مناسب تجعله يدخل المنافسة في أسواق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Samsung A22:

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 186 جراماً ، فهو خفيف نسبياً.

‌ خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite كالعادة في هواتف شركة سامسونج.

‌كذلك يوجد أيضاً حول الهاتف إطار من البلاستيك.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.

‌كما يدعم الهاتف زيادة سعة التخزين عن طريق إضافة كارت ميموري في منفذ منفصل.

‌يعمل الهاتف بواجهة سامسونج الخاصة OneUI core 3.1 المبنية على نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.4 إنش من نوع Super AMOLED تأتي بجودة HD+ مع دقة 1600×720 بكسل بمعدل كثافة 274 بكسل لكل إنش.

‌كما يأتي الهاتف بدعم للترددات العالية حتي 90 هيرتز ، وكذلك يصل سطوع الشاشة إلي 600 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي معالج من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G80 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة : نواتيه الأقوي بتردد يصل إلى 2.0 جيجا هيرتز من نوع Cortex A75.

‌كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.

‌يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين المستخدم من نوع eMMC 5.1.

كاميرات هاتف Samsung A22:

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌يوجد بظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF و التثبيت البصري OIS ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة 123°.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك وهي خاصة بالعزل.

‌تدعم الكاميرات HDR والتصوير panoramic ، كذلك يوجد فلاش ليد.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق كلا من الكاميرات الخلفية أو الأمامية.

مواصفات أخري للهاتف:

‌كما المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف الإقتصادية لا توجد سماعات ستيريو.

‌لكن يتوافر بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌وأيضاً لا يدعم الهاتف خاصية NFC.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً الجيروسكوب.

‌بطارية الهاتف بحجم 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer غير قابلة للإزالة ، تأتي بدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

‌مدخل الشحن من نوع السريع Type C 2.0.

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأخضر ، والأسود.

سعر هاتف Samsung A22:

217$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3400 جنية مصري.

236$ لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 3700 جنية مصري.

255$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4000 جنية مصري.