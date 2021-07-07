موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile برقم 1.5 يوليو 2021 بالمميزات الجديدة

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عمر شويل - جدة ننشر موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2021 برقم إصدار 1.5 لشهر يوليو 2021م، وذلك بعد إعلان لعبة ببجي موبايل العالمية عن إجراء تحديث جديد للعبة خلال شهر يوليو الجاري، وحثت اللاعبون على البحث عن تكنولوجيا المستقبل ي مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع تسلا المطور، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب اللعبة عن التعاون الحصري مع tesla، وقد أعلنت اللعبة أيضاً عن أن التحديث الجديد لببجي موبايل سيتوفر به العديد من المميزات والمحسنات الجديدة المبهرة القادمة من المستقبل.

تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي عن موعد إطلاق تحديث ببجي الجديد 2021 لشهر يوليو برقم 1.5 المضاف إليه العديد من المميزات الكبيرة، حيث تسعى لعبة ببجي موبايل بشكل مستمر في منح كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل، لذلك سيتم إصدار تحديث ببجي pubg mobile الجديد المقرر إطلاقه خلال شهر يوليو في الموعد التالي:

يبدأ إصدار التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 9 يوليو 2021م.

وقد أعلنت لعبة ببجي عن مكافأة تحديث ببجي الجديد 1.5 يوليو 2021م، حيث يمكن الحصول على (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1)، وذلك في حال تم إجراء تنزيل تحديث ببجي موبايل خلال الفترة من 9 يوليو 2021م، وحتى تاريخ 16 يوليو.

وقد أكدت اللعبة العالمية على أنه لن يتم إيقاف السيرفر أو الخادم عن العمل من أجل إصدار تحديث ببجي موبايل الحديث، كما يجب العلم أن التحديث الجديد لا يتم تحميله بشكل تلقائي، وإنما يجب الدخول إلى متجر الهاتف الجوال الإلكتروني جوجل بلاي لنظام التشغيل أندرويد أو آب ستور لنظام التشغيل iOS، ومن ثم تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 2021.

تحديث ببجي الجديد 2021

تم الإعلان من قبل لعبة ببجي موبايل عن متطلبات تحديث ببجي الجديد لأجهزة أندرويد، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين للجهاز، كما أعلنت عن متطلبات تحديث ببجي للأيفون أو نظام التشغيل iOS، حيث يجب توفير 1.64 جيجابايت من مساحة التخزين، ويجب العلم أن الإصدار الحالي للعبة ببجي موبايل يدعم ما يزيد عن 500 جهاز أندرويد

ويجب العلم أن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل، لن يتمكنوا من تكوين فريقاً معاً، لذلك يجب عليهم تحميل تحديث ببجي موبايل في أقرب وقت ممكن، وقد أضافت اللعبة أوضاع لعب وتجارب جديدة كلياً، حيث بدأت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد لخريطة إرنغل.

ويرغبون في استخدام الخريطة كقاعدة تجريبية لأحدث الأبحاث لديهم، حيث أصبح بإمكانك الآن الوصول إلى وضع لعبة ببجي الجديد عن طريق مدخل إيفوجراوند، ومن ثم تجربة خريطة إرنغل الجديدة بعد إصدار تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile يوليو 2021م بعد أن تحولت تكنولوجياً، فقد تم تحويل الست مناطق الأساسية في إرنغل وفقاً للدفاع العسكري واستهلاك الطاقة والبحث العلمي الحديث.