نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات 2021 وطريقة التنزيل على الريسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش 2021، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عبر محركات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم قناة كراميش العديد من البرامج والأغاني الخاصة بالأطفال، حيث يحبها الكثير من الصغار، وسنتحدث معكم في هذا المقال عن تردد القناة الجديد على النايل سات وكيفية تنزيلها على الريسيفر، فتابعوا معنا.

تردد قناة كراميش الجديد

وسنقدم لكم في موقعكم ثقفني تردد القناة الجديد، التي تعرض العديد من البرامج الخاصة بالأطفال والأغاني والأناشيد التي يحبها الكثير من الصغار على التلفاز على مدار 24 ساعة، وسنتعرف معكم على تردد القناة الجديد على النايل سات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

وسنتابع معكم طريقة تنزيل القناة على الريسيفر، حيث يريد الكثير من الأشخاص معرفة طريقة تنزيل القناة على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، وسنشرح لكم طريقة التنزيل، حيث إن هذه الطريقة تعمل على معظم الريسيفرات، فتابعوا الخطوات التالية:

اضغط على زر القوائم menu، أو اضغط على زز الإعدادات settings وهذا حسب جهازك.

قم بالضغط على خيار إعدادات الهوائي.

ستظهر لك قائمة، اختر منها تركيب.

سيطلب منك ادخال كلمة المرور اكتب أربعة أصفار 0000.

اختر القمر الصناعي نايل سات Nilesat.

ستدخل إلى قائمة الترددات الموجودة بالقمر الصناعي نايل سات بجهازك.

اضغط على زر إضافة ذو اللون الظاهر عندك بالشاشة.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالقناة (التردد – الاستقطاب – معدل الترميز – معامل التصحيح).

اضغط على اضافة.

بعدها اضغط على زر الخروج exit، وقم بالموافقة على حفظ التغييرات.

ترددات قنوات الكرتون

وتعتبر قناة كراميش من القنوات التي يحبها الأطفال، وقد تحدثنا في عدة مقالات سابقة عن ترددات قنوات الكرتون التي يجب أن تكون لديك، والتي سنستعرضها معكم في المقالات التالية: