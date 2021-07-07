سامسونج تغني أسرة هواتفها الرخيصة الثمن بجهاز مميّز

تتحضر شركة سامسونغ لتوسيع أسرة هواتف الفئة "A" بهاتف جديد يتمتع بخصائص فنية جيدة وكاميرات عالية الأداء.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A03s سيحصل على هيكل من البلاستيك والزجاج، أبعاده (166.6/75.9/9.1) ملم، ومحمي من الرطوبة والغبار.
وسيجهز بشاشة PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/750) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج MediaTek Helio G35 ثماني النوى، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
ورغم سعره المنافس سيحصل الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (32+13+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وستدعمه سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
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