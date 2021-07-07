سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتف ”جالاكسي”

تستعد شركة ”سامسونغ“ لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية منها ”Galaxy Z Fold 3“ و ”Galaxy Z Flip 3“ وسلسلة ”Galaxy Watch 4“ و ”Galaxy Buds“ الجديدة في آب/أغسطس المقبل.

وكشف تقرير حديث أن الشركة الكورية قد تطلق -أيضا- الهاتف الذكي ”Galaxy Z Flip 3 Lite“، في إطار محاولاتها لجعل الهواتف الذكية القابلة للطي شائعة، وقد يكون هذا البديل ”الخفيف“ مساعدا جيدا في هذا الاتجاه.

ونقلت صحيفة ”ذا كوريا هيرالد“ الكورية الجنوبية عن مصادر توقعاتها أن يتم الكشف عن الهاتف الجديد في الـ11 من أغسطس/آب المقبل في حدث ”Samsung Unpacked“ المنتظر، رغم أن موعد الإطلاق المقرر لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد.

وستطلق سامسونغ 3 هواتف ذكية قابلة للطي ”- Galaxy Z Fold 3″ و“Galaxy Z Flip 3“ و“Galaxy Z Flip 3 Lite“، وكما يوحي الاسم، فإن ”Galaxy Z Flip 3 Lite“ يستهدف السوق بسعر معقول، وهناك أيضا احتمال أن تأتي الهواتف الذكية ”Galaxy Z Flip“ بنكهتين من حيث الأداء والميزات.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن سامسونغ تخلت بالفعل عن الطراز الأرخص، ”Z Flip 3 Lite“، بسبب نقص المكونات.

ومن المقدر أن يأتي هاتف ”Galaxy Z Flip 3“ بشاشة سوبر أموليد قياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع شاشة خارجية مقاس 1.9 بوصة أيضا سوبر أموليد، كما يجب أن يأتي مزودا بمعالج ”Snapdragon 888 SoC ”من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وعلى مستوى نظام التشغيل، من المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بنظام ”أندرويد 11“ مع واجهة ”One UI 3.1.“، وبالنسبة للكاميرات، يمكن أن يحتوي الطراز على كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل لكل منهما، بينما يتم التعامل مع صور السيلفي بواسطة مستشعر 10 ميغابكسل، وعندما يتعلق الأمر بالقيمة، تشير الشائعات إلى أن الهاتف القابل للطي الجديد سيكلف 1249 دولارا.

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بعض التردد فيما يتعلق بشراء الهواتف الذكية القابلة للطي، إلا أن المزيد والمزيد من هذا الطراز أظهر قوته ومتانته؛ ما يعزز ثقة المستهلك في هذه الأجهزة.

ومن بين العلامات التجارية التي أطلقت بالفعل، نماذج نستطيع من خلالها أن نسلط الضوء على كل من هواوي وموتورولا وسامسونغ، لكن هناك علامات تجارية أخرى كان لها السبق في هذا السوق، إلى جانب منتجاتها المبتكرة، مثال على ذلك، شاومي، التي قدمت أخيرا براءة اختراع لهاتف ذكي بشاشة قابلة للتمرير.