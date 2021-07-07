نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد السعودية الرياضية KSA Sport على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم استقبال تردد السعودية الرياضية أو ما عرف سابقاً بـ KSA Sports عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي ياه سات، وتضم قنوات السعودية الرياضية مجموعة من القنوات وصل عددها إلى 4 قنوات، وتنقل بطولات كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية وبعض بطولات كرة القدم الأوروبية والعالمية بالإضافة إلى سباقات الخيل، وتضم نخبة من معلقي كرة القدم العرب.

والقنوات السعودية الرياضية هي ملك لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، وقد بدأت بثها لأول مرة في 24 سبتمبر من العام 2004، وفي الموسم الكروي 2018 – 2019 تم تغيير اسم القناة من KSA Sports إلى اسمها الحالي القنوات السعودية الرياضية، ومنذ انطلاق القناة وحتى الآن وتحظى بمتابعة كبيرة داخل المملكة وخارجها، لما تنقله من فعاليات رياضية هامة بالمملكة وعالمياً، كما وتمتلك القنوات قناة رسمية على اليوتيوب يتابعها أكثر من مليون متابع، حيث تقوم هذه القناة بعمل بث مباشر للمباريات وملخص المباريات الحصرية للقناة وكذلك البرامج.

تردد قنوات السعودية الرياضية نايل سات

يمكنكم استقبال قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد: 12284.

استقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات

يتم استقبال قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد الرياضية على القمر الصناعي ياه سات

التردد: 12015.

استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/68/9.

بطولات قنوات السعودية الرياضية

تقدم مجموعة قنوات السعودية الرياضية وهي قناة السعودية الرياضية 1 وقناة السعودية الرياضية 2 وقناة السعودية الرياضية 3 وقناة السعودية الرياضية 4، وكانت القناة قد نقلت بطولة كأس العرب للشباب والتي كان قد توجها بها المنتخب السعودي للشباب في المباراة النهائية للبطولة أمام المنتخب الجزائري للشباب، وتمتلك السعودية الرياضية حقوق بث البطولات التالية:

دوري المحترفين السعودي لكرة القدم. كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم. دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم. بطولة كأس السوبر الإسباني. بطولة كأس السوبر الإيطالي. بطولة كأس ملك إسبانيا. بطولة كأس العرب للأندية الأبطال. سباقات الخيل.

معلقو ومحللو القنوات

تضم مجموعة القنوات السعودية الرياضية نخبة من المعلقين من مختلف البلاد العربية وعلى رأسهم السعودي فهد العتيبي والإماراتي فارس عوض والمصري بلال علام.

كما يقوم بالتحليل على المباريات والبرامج الرياضية على القناة مجموعة كبيرة من المحللين ولاعبي كرة القدم السابقين مثل أسطورة كرة القدم الليبية طارق التائب، ولاعب كرة القدم السابق التونسي الجنسية خالد بدرة، بالإضافة إلى اللاعب السابق يوسف خميس وحمزة إدريس وغيرهم الكثيرين.

وقد شهدت القناة مجموعة كبيرة من التطورات واستطاعت الحصول على حقوق بث بعض البطولات العالمية والتي تحظى بجماهيره كبيرة حيث تشهد لقاءات كروية بين فرق ذات شعبية كبيرة حول العالم، مثل بطولة كأس السوبر الإسباني والتي دائما ما تشهد لقاءات كبيرة بحجم مباراة ريال مدريد وبرشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.وكذلك بطولة كأس السوبر الإيطالية والتي تشهد لقاءات العملاقين الكرويين يوفنتوس والميلان.

كأس السوبر الإسباني على الرياضية

ومن المنتظر أن تقوم قنوات السعودية الرياضية بنقل مباريات كأس السوبر الإسباني للموسم الكروي الجديد 2021/2022 والذي يشهد هذا العام مشاركة كلاً من أتليتكو مدريد بصفته حاملاً للقب ووصيف الدوري الإسباني ريال مدريد وكذلك حامل لقب كأس ملك إسبانيا برشلونة بالإضافة إلى مشاركة فريق أتليتك بلباو حامل لقب بطولة كأس السوبر الإسباني كوصيف لكأس إسبانيا، وتذاع مباريات البطولة التي تقام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يناير من العام 2021.