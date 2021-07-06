ايفون 13 برو أسعاره ومزايا عالمية غير مسبوقة بطارية بحجم كبير

هاتف ايفون 13 برو مزايا وأسعار مواصفات عالمية غير مسبوقة، مازالت تسريبات معلومات الجديدة عن مواصفات الجوال iPhone 13 الحديث ينتظرها الكثير من مترقبي نزول هاتف آيفون 13 إلى الأسواق، على رغم من أنه يتبقى عدة أشهر على نزوله على حسب ما نشرته شركة آبل على أن جوال من منتظر طرحه في أسواق في شهر سبتمبر كما هي معتادة على طرح جوالات في تلك الموعد، ومواصفات هاتف الايفون الحديث ستكون غير مسبوقة متعدد مزايا بالنسبة إلى أسعاره التي من متوقع أن تكون منخفضة عن متوقع، من ضمن تسريبات أن هاتف آيفون 13 لعام 2021، سيكون له أكثر من اسم هاتف آيفون ميني، جوال آيفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس، وتلك تسريبات جائت على منظومة توريد تعتمد عليها شركة آبل لتجهيز هواتفها مثل ما أمرت به شركة الأمريكية آبل.

آيفون 13 آبل سعر ومزايا إصدارها جديد

من تسريبات مزايا هاتف آيفون 13 برو ماكس، بأن حجم الشاشة الخاصة بالهاتف كبيرة بحجم 6.7 أنش، ويكون الحجم أكبر من شاشة هاتف آيفون 13 التي جاءت بنحو 6.1 أنش.

ومن جديد شركة آبل أن هاتف آيفون 13 قامت باستحداث شاحن الهاتف بأن يكون لاسلكي من خلال تقنية”ماغسيف”، التي تعمل عن طريق تواجد حلقة من مغناطيس موجودة في جزء خلفي من هاتف، وذلك يسمح الشاحن اللاسلكي بتوفير طاقة إلى الهاتف حتى في حالة تحريك هاتف خلال الشحن.

مواصفات وسعر آيفون 13 برو Iphone 13

أعلنت شركة آبل على أن بطارية هاتف جديد ستكون كبيرة الحجم عمرها طويل وسريعة الشحن، وكاميرا الهاتف محسنة لكل خدمات كاميرا سواء للصور أو تصوير الفيديوهات بكل مزايا تصوير محترفين، حيث يمكن تصوير الفيديوهات في وضع عمودي بعدسة واسعة جدا بميزة غير مسبوقة. شحن بطارية بنفس تقنية هاتف آيفون 12 لكنها ستكون بحلة جديدة اقوى من إصدار سابق، التي تعمل على توفير قوة كهرباء على الهاتف، ومن جانب آخر فمن متوقع أن يتم إصدار هاتف iPhone 13، بكل مسمياته في شهر سبتمبر القادم 2021.

سعر آيفون 13 برو وبرو ماكس