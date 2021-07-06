مزايا اخر تحديث من واتساب الذهبي WhatsApp Gold أحدث إصدار لأجهزة الاندرويد

تحميل اخر تحديث من تطبيق واتساب الذهبي والعديد من المزايا في هذا التحديث حيث يعتبر الواتس آب الذهبي من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي كما يعتبر تغيراً مهما في عوالم تطبيقات التواصل الاجتماعي لأجهزة الأندرويد و الآيفون بين الأصدقاء حول العالم، حيث تم إضافة الكثير من المميزات التي جعلته منافس قوي لتطبيق واتساب الأخضر ( العادي ) وقد حقق نجاحاً كبيراً في وقت قياسى مما جعله من أهم وأفضل تطبيقات المراسلة في كافة أنحاء العالم فبعد تحميله على الهاتف أن تقوم بإجراء المكالمات الصوتية بين الأصدقاء ويمكن أيضاً مشاهدة الأصدقاء عبر إجراء المكالمات الفيديو كما يتمتع التطبيق بجودة عالية أثناء المكالمات التي تم حظرها فى بعض تطبيقات المراسلة، لذلك قد حصل التطبيق على العديد من إعجابات الكثير من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم منذ بداية إصدارة من جهة المطور معلوم المصدر.

مميزات اخر تحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يتمتع هذا التحديث من تطبيق واتساب الذهبي بعدة مميزات جعلته من أهم تطبيقات المراسلة ومن هذه المميزات:

يسهل التعامل معه واستخدامه لأنه باللغة العربية ويمكن تحويله للغة الإنجليزية.

تطبيق مجاني يمكن تحميله بسهولة على الهاتف من المتصفح.

لا يحتاج التطبيق مساحة تخزين كبيرة لإمكانية تحميله على الهاتف.

يمكن تحميله على كافة أجهزة الأندرويد.

يدعم خاصية اخفاء ظهور الآن، كما أيضاً يتمتع بوجود خاصية من يستطيع التحدث إليك.

كما يمكن التحكم في مشاهدة Story.

يوجد على التطبيق معرفة الرسائل المحذوفة.

يمكن قفل المحادثات الهامة برقم سري.

يوجد إمكانية تغيير ألوان المحادثات.

تحميل التحديث الأخير من واتس آب الذهبي

يوجد العديد من الطرق يمكن من خلالها تحميل تحديث أخر اصدار من تطبيق واتساب الذهبي على الهاتف المحمول، وهناك طريقتين وهم: