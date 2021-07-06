نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تحديث الواتساب الأخير WhatsApp 2021 وأهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب يعد من أشهر التطبيقات التي يتم التواصل من خلالها وذلك عبر منصات الهواتف الذكية، حيث يصدر باستمرار التحديثات الجديدة المستمرة الخاصة بها، ويضيف أيضاً تطبيق الواتساب الكثير من الميزات العصرية ويعالج أيضاً المشاكل القديمة التي يتواصل الكثير في شكواها من المستخدمين، ويضيف هذا التطبيق أدوات استثنائية تساعد الكثير من المواطنين في التعامل مع هذه الظروف التي يعاني منها الكثير من المواطنين بسبب كوفيد 19، وذلك ليخف انتشار الأخبار غير الحقيقية، ويستطيع أن يتم حصوله على التحديثات المستمرة خلال العام الجاري، وذلك بإضافة مجموعة من الميزات التي يوفرها تطبيق الواتساب.

أبرز تحديثات واتساب الجديدة

يطلق تطبيق الواتساب تحديثات جديدة ومن أبرزها يتم وضع أداة لتعمل على فحص أي منشور ليتم التأكد من صحته من خلال هذه الأداة، وذلك ليتم فحص الأخبار التي يتم ارتباطها بهذا الوباء المنتشر بين المواطنين، وتعمل هذه الأداة على إمكانية التحقق من صحة المنشور وذلك قبل أن يتم مشاركته، ومن أبرز التحديثات أيضاً يتم تزويد مستخدمي تطبيق الواتساب بمجموعة من الرسائل والإرشادات الرسمية، وأيضا يجب اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب هذا الوباء.

وضع وسائل أمان جديدة للحفاظ على سرية المحادثات وأيضا إضافات جديدة مرتقبة قادمة

أولاً: وضع وسائل أمان جديدة للحفاظ على سرية المحادثات:

يضع تطبيق الواتساب وسائل أمان جديدة، لإمكانية الحفاظ على سرية المحادثات والتي يتم من خلال مستخدميه البحث على الوسائل التي تساعده على الحفاظ على سرية المحادثات من خلال مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة والتراسل الفوري عبر تطبيق الواتساب.

ثانياً: إضافات جديدة مرتقبة قادمة:

يضيف تطبيق الواتساب خمسة إضافات جديدة خلال الفترة المقبلة ومن أبرزها:

الرسائل ذاتية التدمير. يتم وضع الإجازة. يتم وضع مساحة التخزين. يتم فتح إصدار سطح المكتب من خلال بصمة الأصبع. يتم الاندماج بين تطبيقي ماسنجر من خلال تطبيق فيس بوك وأيضاً الانستجرام وتعد جميع هذه التطبيقات تابعة للفيس بوك، حتى يسمح للمستخدمين التواصل بين بعضهم البعض بسهولة بين هذه التطبيقات.

وداعاً للدردشة المزعجة وحذف رسائل واتساب الاحتياطية

أولاً: وداعاً للدردشة المزعجة:

يوفر تطبيق الواتساب خدمة جديدة لكل مستخدميه، حيث يستطيع من خلاله التباعد عن الرسائل التي تزيد من ازعاجهم وذلك لمدة عام، وذلك من خلال كتم صوت الدردشة للأبد للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وبالتالي يستطيعون تجنب الرسائل المزعجة.

ثانياً: حذف رسائل واتساب الاحتياطية

يوفر هذة الميزة أيضاً وهي يتم حذف رسائل واتساب الاحتياطية من الدردشة من خلال الهاتف الخاص بالمستخدم، وذلك من ملفات النسخ الاحتياطي للسجل الخاص بالدردشة في المجلد المحفوظ وذلك باتباع إحدى الخطوات الآتية:

يتم تشغيل مدير الملفات الخاص بك.

يتم الضغط على مجلد واتساب.

يتم ظهور قائمة بجميع مجلدات الواتساب الفرعية.

يتم الضغط مع الاستمرار على ملف قواعد البيانات.

يتم تحديد حذف النسخ الاحتياطية.

ومن خلال مقالتنا نتمنى أن نكون وضحنا لكل متابعينا أبرز التحديثات التي وفرها تطبيق الواتساب لجميع مستخدميه ونتمنى أن تنال اعجابكم .