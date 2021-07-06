احصل علي ألاف الجواهر من خلال الموقع الرسمي لشحن فري فاير

تعد لعبة فري فاير من اكثر الألعاب الالكترونية الشهيرة التي يقبل عليها الكثير من الناس، فقد يشغل بال الكثير من لاعبين فري فاير عن كيف يتم شحن الجواهر بطريقة سريعة ومضمونة، فقد وفرنا لكم من خلال مقالنا هذا كيفية شحن جواهر فري فاير من خلا موقع اورنج المضمون والتي سوف يقوم بمنح اللاعب ضعف الجواهر التي يقوم بشحنها مجاناً، فقد وفرنا لكم من خلال مقال سابق للعبة بابجي عن كيفية شحن شدات ببجي بكل سهولة وبأفضل طريقة.

شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Orange

موقع Orange free fire، يقدم موقع اورانج لجميع لاعبين فري فاير افضل طريقة مضمونة لشحن جواهر فاير، حيث تعد شحن جواهر فري فاير من خلال موقع أورنج من ابسط الطرق التي تقدم لشحن الجواهر ويتم شحنها بكل سهولة وفي اسرع وقت، والتي سوف نضع لجميع لاعبين فري فاير طريقة كيفية شحن جواهر فري فاير من موقع أورنج، والخطوات اللا بد من اتباعها لكي يتم شحن الجواهر بنجاح.

علي اللاعب انه لا بد أن يكون لدية رصيد كافي بالحساب الخاص أو الخط.

يمكنك الدخول علي موقع Shop2game.

بعد الدخول علي الموقع يتم اختبار البلد المغرب ثم اختيار صورة لعبة فري فاير.

علي اللاعب تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم معرف اللعبة الآي دي ثم عليك الضغط عل أيقونة “أنا لست برنامج روبت”

يقوم اللاعب باختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

يمكن لللاعب القيام باختيار كمية المجوهرات التي يحتجها، حيث يقوم موقع اورنج بمنح للاعب ضعف الكمية التي يقوم بالشحن بها مجانا.

عليك القيام بالدخال البيانات اللازمة مثل إدخال رقم الهاتف الجوال.

بعد إدخال رقم الهاتف الجوال سوف يتم ارسال رسالة تحتوي علي كود، عليك كتابة هذا الكود وإرساله مرة أخري وسوف تجد انه تمت العملية بنجاح.

شحن جواهر فري فاير من خلال ID

تعد طريقة شحن من خلال موقع الآي دي الخاص باللعبة من اكثر المواقع المضمونة واكثر مصداقية لشحن الجواهر والتي يتم الشحن من خلالها في اسرع وقت وبخطوات بسيطة.