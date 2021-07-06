سامسونج تزود تطبيق Good Lock بمزايا مهمة

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية عن إصدارات جديدة من تطبيق Good Lock الذي يوفر خيارات تخصيص استثنائية لأصحاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من نوع ”غالاكسي“.

وتعمل الشركة على طرازات جديدة من تطبيق Good Lock مع مزايا مهمة، تمكّن المستخدمين من تخصيص واجهة المستخدم وتحسين تجربة المهام المتعددة وزيادة تحسين ميزات ”سامسونغ“ الحالية مثل Always On Display ووضع one-handed mode الذي يقوم بتقليل حجم الشاشة حتى يتمكّن المستخدم من استخدام الهاتف بيد واحدة بسهولة.

وكشفت شركة سامسونغ أنه سيتم التخطيط لمزايا جديدة خاصة بالتطبيق مع إمكانية إطلاقه قريباً على نطاق أوسع، حيث يعتبر التطبيق متاحاً في عدد قليل من البلدان.

وكشف الفريق المطور لـ Good Lock في سامسونع أن التطبيق يوفر للمطورين طريقة للتواصل مع المستخدمين، ويمكنهم تلقي التعليقات والاستمرار في توسيع ميزات Good Lock.

ويخطط الفريق أيضاً لإضافة المزيد من الميزات إلى Good Lock التي تتضمن القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة في لوحة مفاتيح سامسونغ مع تخصيصات محسنة وتطوير القدرة على تعديل رموز التطبيقات.

وبعد 5 سنوات من إطلاقه لأول مرة، ما يزال التطبيق غير متاح في جميع أنحاء العالم ويتم دعمه حالياً في 15 دولة فقط، وربما يرجع ذلك لطبيعته والطريقة التي يعمل بها.

يشار إلى أن سامسونغ تقوم بإصدار تحديث جديد للتطبيق في كل مرة يتم فيها إطلاق إصدار رئيسي من نظام التشغيل ”أندرويد“، حيث يتم تغيير جميع التخصيصات الحالية ومن ثم يحتاج إلى إعادة بنائه وفقاً لنظام التشغيل الجديد، وهو الأمر الذي يكون مربكاً للمستخدم العادي.

يُذكر أنه تم تنزيل تطبيق Good Lock من قبل أكثر من 37 مليون شخص منذ إصداره لأول مرة، بالرغم من توفره في أسواق محدودة فقط.

ومن المتوقع وصول التحديث الرئيسي التالي لـ Good Lock بمجرد إصدار نظام تشغيل Android 12 في نهاية هذا العام. ويأتي ”أندرويد“ 12 بعدة مزايا تشمل تغييرات في التصميم وخيارات جديدة لتمرير لقطات الشاشة وخيارات إضافية لمساعد ”غوغل“.

وفي عام 2016 كانت الشركة الكورية الجنوبية قد أطلقت التطبيق بنسخة تجريبية لهاتفيها الذكيين ”غالاكسي إس7″ و“غلاكسي إس7 إيدج“ في الولايات المتحدة فقط.