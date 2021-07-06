نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg uc من المواقع الرسمية وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزداد البحث مؤخراً عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل هذه اللعبة الشائعة، حيث يوجد مجموعة من الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها، ولكن يوجد عدد كبير من اللاعبين الذين يفضلون استخدام طريقة”ID”، حيث يوجد العديد من العروض التي يمكنك الإستفادة بها، فإذا قمت بشراء مائة شدة، يمكنك الحصول على مائة شدة أخرى، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المعلومات عن شحن شدات ببجي وكيفية شحنها.

شحن شدات ببجي وأسعارها

يعد موقع ” pubg midas buy” من أبرز المواقع التي يستعان بها العديد من الأفراد لشحن شدات ببجي، فهو يعد من أبرز المواقع المعتمدة، ويمكنك الشحن عن طريقة id أو من خلال Royale pass، ويتميز هذا الموقع بأسعار مناسبة للغاية، حيث يوجد مجموعة من العروض المذهلة، وفيما يلي عرض لأسعار هذه الشحنات في المملكة، وهي كالتالي

تبلغ قيمة الشدة 60+3 سعر 69 ريال.

أما الشدة التي تبلغ 300+40 تبلغ 99ريال.

الشدة 600+90 تبلغ 99 ريال سعودي.

طريقة استخدام موقع pubg midas buy

يوجد مجموعة من الخطوات التي يمكنك إتباعها بمنتهى السهولة لكي تتمكن من الحصول على شدات ببجي موبايل، والخطوات كالتالي:

في البداية قم بالتسجيل على الموقع

وبعد ذلك قم بكتابة اسم دولتك، ثم اختار كلمة انطلق.

بعد ذلك قم بتحديد العملة المستخدمة.

ثم قم بإدخال الـ ID الخاصة بك.

وبعد ذلك عليك اختيار طريقة الدفع المناسبة، حيث يوجد مجموعة من الطرق مثل استخدام البطاقة الائتمانية.

ثم قم بتحديد عدد العملات التي تقودها.

ثم قم بالضغط على” أدفع”، ثم قم باستكمال البيانات المتبقية.

من خلال إتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من الحصول على عدد الشدات التي تريدها، وذلك من خلال الإيميل الخاص بك.

موقع pub dz لشحن شدات ببجي

يمكنك الشحن من خلال هذا الموقع بمنتهى السهولة، وذلك عن طريق ID، والخطوات كالتالي:

قم بالتسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع

ثم قم باختيار لعبة ببجي، وبعدها عليك القيام بتحديد مستواك في هذه اللعبة.

ثم قم بإدخال ال ID المتعلق بك، وذلك لكي يتم ربط الحساب الخاص بك.

ثم قم بالضغط على بند التحقق.

ثم قم باستكمال بياناتك، وعليك إدخال الإيميل الخاص بك، وكذلك قم بالإجابة على كافة الأسئلة لإتمام العملية بنجاح.

ببجي الموسم الجديد

يذكر أن لعبة ببجي الآن في موسمها التاسع عشر والذي يحتوي على المزيد من المزايا المتنوعة التي شهدتها لعبة ببجي بعد التحديث الأخير والذي يحمل رقم 1.4 خاصة مع إضافة مود الجودزيلا وكينج كونج، كما يشمل التحديث الجديد في لعبة ببجي إضافة العديد من الأسلحة والملابس المتنوعة مما يضفي على اللعبة المزيد من المتعة والإثارة التي تشجع اللاعبيين على شحن شدات ببجي موبايل.

يذكر أن التحديث الأخير من لعبة ببجي موبايل قد نالالكثير من الإعجاب والإقبال بصورة ملحوظة من اللاعبين حول العالم والذي أدى إلى انتشار التحديث الأخير للعبة حيث نال شهرة واسعة، لذا يعد شحن شدات ببجي الموسم 19 من أهم الأمور التي يبحث عنها كل اللاعبين للوصول إلى احتراف أخر موسم من اللعبة.