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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile uc بطريقة شرعية في ثواني بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي سواء بطريقة مجانية أو من خلال الموقع الرسمي للعبة الذي يوفر أسهل طريقة لشحن كروت اللعبة التي تمكنهم من شراء البطاقات في السعودية وأكثرها أمانًا، والآن أصبح من الممكن شراء تلك البطاقات وشحن ألعاب بلايستيشن من بلايستيشن ستور، بالإضافة إلى سهولة شحن الألعاب على جوجل بلاي أو آيتيونز.
شحن شدات ببجي
يمكنك الآن شحن بطاقات جوجل بلاي لشراء التطبيقات والألعاب المتوفرة به مثل لعبة كول أوف ديوتي وببجي من خلال موقع موقع لعبة ببجي الرسمي أو من خلال موقع بطاقاتي، بالإضافة إلى إمكانية شراء بطاقات آيتيونز التي تقدم مميزات بطاقات جوجل بلاي ولكن بنظام Ios.
من أفضل مميزات متجر بطاقاتي أنه يتيح لك فرصة شراء بطاقات المتاجر الأوروبية مثل المتجر البريطاني والأمريكي، فقد بادر موقع أمازون أولًا بطرح بطاقات للحسابات الأمريكية التي تتميز بالسرعة والأمان في توصيل الكود إلى المستخدم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، ثم انطلقت الكثير من المواقع الإلكترونية بتوفير تلك البطاقات لمستخدمي الهواتف الذكية في كل مكان.
شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي
نجح موقع بطاقاتي في استقطاب أكبر عدد من لاعبي ببجي وغيرها من الألعاب الإلكترونية التي يفضلها الكثيرون، فهو يوفر العديد من البطاقات والخدمات الأخرى مثل خدمات الإنترنت والاتصال، ولشراء بطاقات اللعبة من الموقع عليك باتباع الخطوات التالية:
- اشحن بطاقة آيتيونز أو جوجل بلاي.
- قص كود جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد أو آيتيونز إلى كان الهاتف يعمل بنظام آيفون واضغط على زر استرداد القيمة.
- انتقل إلى لعبة ببجي وانسخ الكود.
استمتع بفرصة شراء أحدث بطاقات الشحن المتوفرة على موقع بطاقاتي والتي تقدم لك فرصة شحن الكثير من الألعاب وشراء الأدوات الجديدة المتوفرة لأشهر الألعاب الإلكترونية بأسعار مناسبة.
تحديث ببجي الجديد 1.4
أطلقت الشركة المطورة للعبة ببجي تحديث جديد يحمل رقم 1.4 تمتع بالعديد من المزايا الجديدة، ويأتي على رأسها إضافة الجودزيلا وكونج في ببجي الجديدة وبشكل يحاكي الواقع، كما شمل تحديث ببجي الجديد 2021 إضافة صوت محمد هنيدي، ويمكن الحصول علي الصوت من خلال صندوق خاص له يحتوي علي سكنات مع حزمة صوت محمد هنيدي عن طريق شدات ببجي موبايل.
وكانت شركة ببحي قد أطلقت السيزون 19 من لعبة ببجي موبايل شمل العديد من التحسينات التي طالما انتظرها لاعبي ببجي حول العالم حيث شمل الموسم 19 إطلاق العديد من الأسلحة الجديدة والخرائط ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى مود جودزيلا وكينج كونج مما يضفي على اللعبة المزيد من المتعة والإثارة.
طريقة شحن شدات ببجي
على اللاعبين الراغبين في شحن شدات ببجي إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع لعبة ببجي الرسمي
- إنشاء حساب جديد على موقع ببجي
- أختيار الدولة التابع لها اللاعب
- اختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شرائها وذلك حسب الملبغ المحدد
- الضغط على شراء شدات ببجي
- إدخال كود التأكيد المرسل على الهاتف
- تأكيد عملية الشراء
تأمين حساب ببجي موبايل بعد شحن الشدات
يذكر أنه يجب تأمين حساب اللاعبين بعد شحن شدات ببجي موبايل وذلك بإتباع العديد من الخطوات :
- مسح بيانات الفيزا من موقع شحن الشدات
- ربط الحساب بإيميل حتى تصل عليه كل المعاملات
- ربط الحساب برقم هاتف حتى تصل عليه رسالة تأكيد عمليات الدفع وبذلك يأمن الحساب بعد عمليات الشحن.
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