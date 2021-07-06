هاتف جديد من فيفو Vivo x60 pro | أهم المميزات والعيوب والسعر

أعلنت شركة فيفو مؤخراً عن أحدث هواتفها الرائدة من عائلة الـX وهو هاتف Vivo x60 pro ، يأتي الهاتف ضمن مجموعة من الهواتف الأخري من نفس العائلة مثل Vivo x60 العادي و Vivo x60 pro+ ، والجدير بالذكر أن تلك الهواتف تم الإعلان عنها في الصين وكذلك تم الإعلان عن إطلاقها للأسواق العالمية أيضاً.

مواصفات هاتف Vivo x60 pro:

‌يأتي الهاتف بوزن 179 جراماً.

‌الخامات المصنوع منها الهاتف من الزجاج من الأمام والخلف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول الهاتف كذلك.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن كأغلب هواتف فيفو في هذه العائلة لا يوجد مدخل خاص بإضافة كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة فيفو الخاصة Funtouch 11.1.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.56 إنش من نوع AMOLED ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2376 بكسل بمعدل 398 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة التردد العالي حتي 120 هيرتز ، وتأتي كذلك بدعم الـHDR10+.

‌الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6 ، أيضاً نفس طبقة الحماية موجودة على ظهر الهاتف.

‌تأتي الشاشة مع بعض الإنحناءات والكيرفات تعطي الهاتف شكل مميز.

‌يحتوي الهاتف علي معالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 870 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة ، نواته الأقوي بتردد 3.2 جيجاهيرتز من نوع Kryo 585.

‌كذلك يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 650.

‌يتوفر الهاتف بنسخة واحدة فقط من سعة التخزين : 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1.

كاميرات هاتف Vivo x60 pro:

‌ كاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 ، تدعم HDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فيوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.48 تدعم PDAF و gimbal stabilization.

‌الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 وهي عدسة Telephoto تدعم 2x optical zoom ، وأخيراً كاميرا للتصوير الواسع بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع زاوية 120°.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، كذلك العدسات تأتي من نوع Zeiss optics.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60 إطار كذلك.

‌وأيضاً تدعم الكاميرات التثبيت الالكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري:

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو لكن جودة الصوت عالية وواضحة.

‌كما لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يتوفر الهاتف بدعم لخاصية NFC ، لكن يأتي بلا دعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف Optical أسفل الشاشة ، كما يمكن فتح الهاتف عن طريق الوجة.

‌بطارية الهاتف تأتي بحجم 4200 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، مع دعم لخاصية الـOTG.

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأسود والأزرق فقط.

سعر هاتف Vivo x60 pro:

800$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أي ما يساوي 12600 جنية مصري.