ثبت تردد أون تايم سبورت الجديد 2021 على النايل سات لمتابعة أهم المباريات والبرامج

البحث عن تردد أون تايم سبورت من الموضوعات الهامة على الساحة خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بمجموعة القنوات ومنها أون تايم سبورت، ضمن خطة الإدارة لتحسين إشارة البث ومنع التشويش، نظراً لكون القناة من أهم وأشهر القنوات التي تقدم محتوي رياضي، سواء على المستوي المحلي أو المستوي العربي، فهي تنافس أشهر وأهم القنوات العربية الرياضية، مثل قناة الكأس الرياضية، وقناة السعودية الرياضية وغيرها من القنوات التي تقدم محتوي رياضي مجاناً دون اشتراك، لذلك جذبت القناة عدد كبير من عشاق الرياضة وعلى رأسها رياضة كرة القدم، وسنعرض عليكم التردد الجديد الذي تم تفعيله من 1 يوليو الجاري، للتسهيل على متابعينا الكرام في ضبط القناة وتثبيتها على الريسيفر.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

القمر الصناعي :- النايل سات.

التردد :- 11861.

الاستقطاب :- رأسي.

معدل الترميز :- 27500.

تصحيح الخطأ :- 5/6.

قناة أون تايم سبورت

جاء تسمية القناة نتاج دمج قناة أون سبورت مع قناة تايم سبورت، الذي تم في شهر مارس من عام 2020 بهدف رفع مستوي المحتوي الرياضي المقدم عبر شاشة القناة، وهي تتبع الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، وتقوم بنقل العديد من البطولات والمباريات الهامة محلياً ودولياً، من خلال تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، فهي تضم عدد من المراسلين المنتشرين لنقل أهم الأحداث الرياضية، كما تميزت بضم مشاهير ونجوم الرياضة لتقديم أهم برامجها، بالإضافة للاستوديو التحليلي المصاحب للمباريات المنقولة على القناة، والذي يناقش أهم الفنيات ويعرض النتائج الخاص بطرفي المباراة وتسليط الضوء على الأخطاء التي تحدث أثناء المباراة.

خطوات ضبط القناة

اختيار قائمة الترددات. الضغط على الزر الأحمر لإضافة تردد جديد. القيام بإدخال التردد الجديد والذي سبق توضيحه بعاليه. الضغط على بحث. يتم تنزيل القناة وإضافتها لقائمة القنوات لديك.

حقوق البث التي تمتلكها القناة