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عمر شويل - جدة واتساب يضيف ميزة جديدة لتوفير باقة الإنترنت وتحويل التطبيق إلى أداة تخزين للصور والملفات، الحقيقة هي أنه لسنوات عديدة كان WhatsApp تطبيقًا بسيطًا للغاية حيث يمكننا فقط إرسال رسائل نصية وصور ورموز تعبيرية، إلا أنه يشهد مؤخراً عدد من المزايا والخدمات الجديدة مع توقعات قريبة بمزيد من المزايا المتطورة داخل واتساب في التحديث المنتظر. فقد قام واتساب بإضافة وظائف جديدة من بينها طلب وتصميم الملصقات، كما سوف يقدم ميزة جديدة لتمكين مستخدمي التطبيق من توفير باقة الإنترنت أو بيانات الهاتف، وسوف يطلق عليها Video Upload Quality للتحكم في جودة مقاطع الفيديو التي تقوم بمشاركتها وبالتالي تقليل استهلاك باقة الإنترنت.

واتساب يضيف ميزة جديدة لتوفير باقة الإنترنت

ميزة Video Upload Quality هي خدمة اختيارية مطورة حديثاً سوف تكون متوفرة في تحديث واتساب القادم، وسوف تكون متاحة للمستخدمين بحيث تمكنهم من اختيار جودة مقاطع الفيديو التي يقومون بمشاركتها داخل التطبيق. وأشارت تصريحات المطورين أنه يمكن للمستخدم اختيار جودة تحميل الفيديو من بين 3 خيارات محددة، الخيار الأول هو جودة التحميل التلقائية والثاني هو مشاركة المقطع بأعلى جودة متوفرة، أما الخيار الثالث والذي يهم من يرغبون في توفير استهلاك بيانات الهاتف هو خيار موفر البيانات، فعند تفعيل تلك الميزة يتم ضغط المقطع لأفصى درجة قبل مشاركته داخل التطبيق.

حيلة تحويل واتساب إلى أداة تخزين للصور والملفات

أفضل ما في واتساب هي المزايا الغير محدودة التي نقوم باكتشافها كل يوم داخل التطبيق، فعندما تعلم أنه يمكنك استخدام واتساب لتخزين الملفات والصور بعيداً عن استهلاك ذاكرة تخزين الهاتف فإن الأمر يستحق الاهتمام. فليس من الضروري الاستعانة بتطبيق إضافي من Google Play أو App Store للاحتفاظ بالملفات والصور الهامة، هذه المرة سنعرض لك طريقة رائعة لتحويل WhatsApp إلى أداة تخزين عملاقة للملفات.

الجدير بالذكر أن تلك الطريقة تعمل على كافة الهواتف الجوالة سواء التي تعمل بنظام التشغيل Android أو iOS، بالإضافة إلى ذلك تعد هذه الطريقة آمنة للغاية؛ حيث لن تضطر إلى تثبيت تطبيق آخر يطلب منك أذونات للوصول إلى التخزين الخاص بك وسجل المكالمات.

تكمن تلك الحيلة في إنشاء مجموعة واتساب جديدة تضم شخصًا واحدًا فقط ويفضل أن يكون جديرًا بالثقة، يمكنك وضع العنوان الذي تريده وحتى صورة الملف الشخصي التي ترغبها للمجموعة، الخطوة التالية هي حذف الشخص الذي قمت بإضافته مسبقاً إلى المجموعة بحيث تترك بمفردك، يمكنك الآن إرسال جميع الرسائل والملفات والمستندات التي تريدها ، لأن الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى هذه المعلومات هو أنت، وسوف تحتفظ بتلك الملفات والصور على واتساب دون أي تعرض لخصوصيتك.