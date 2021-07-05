نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكويت الرياضية بلس الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
تردد قناة الكويت الرياضية بلس، تحتوي مجموعة قنوات الكويت على الكثير من القنوات الفضائية المتميزة، على جميع الأقمار الصناعية: “النايل سات، العرب سات، الهوت بيرد، جالاكسي، آسيا سات، يوتلسات، هيسبا سات”، ومن هذه القنوات الفضائية قناة الكويت الرياضية بلس “ktv sport plus”، حيث تقوم بنقل المباريات المهمة لدولة الكويت، حيث عرضت ونقلت مؤخراً مباراة الكويت ضد تايبييه في تصفيات آسيا، حيث تمكن فريق الكويت بإحراز خمس أهداف دون مقابل.
تردد قناة الكويت الرياضية بلس
تعتبر قناة الكويت الرياضية بلس “ktv sport HD frequency”، التي سوف تنقل مباراة الكويت ونيبال في الجولة السادسة من التصفيات، وبالمجان وبدون تشفير ومن القنوات التي سوف تنقل المباراة أيضاً قنوات الكأس الرياضية المفتوحة، حيث أن ترتيب الكويت يأتي في المركز الثاني حتى الآن في جدول الترتيب، وسوف نعرض لكم قناة الكويت سبورت HD، وSD، على جميع الأقمار الصناعية.
قناة الكويت الرياضية بلس “ktv sport plus”
|القناة
|
الكويت الرياضية
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11677
|الاستقطاب
|V
|معدل الترميز
|27500
|القناة
|الكويت الثالثة الرياضية HD
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11677
|الاستقطاب
|V
|معدل الترميز
|27500
|القناة
|ktv sport HD
|القمر الصناعي
|Hispasat
|التردد
|12052
|الاستقطاب
|H
|معدل الترميز
|3/4
|القناة
|ktv sport HD frequency
|القمر الصناعي
|Galaxy
|التردد
|12028
|الاستقطاب
|H
|معدل الترميز
|3/4
|القناة
|الرياضة الكويتية
|القمر الصناعي
|Eutelsat 8
|التردد
|11055
|الاستقطاب
|V
|معدل الترميز
|27500
|القناة
|ktv sport HD
|القمر الصناعي
|عرب سات، بدر4
|التردد
|12523
|الاستقطاب
|H
|معدل الترميز
|27500
نبذة عن تليفزيون الكويت
هو التليفزيون الحكومي الرسمي لدولة الكويت، والذي يتمثل في وزارة الإعلام الكويتية، وتحتوي على شعار يسمى “يا حلو جمعتنا”، وقد تأسست عام 1951م، وكان أول بث في 15من شهر نوفمبر لعام 1961م، أي منذ حوالي 60 عام، ومقرها الرسمي في “الصالحية، مدينة الكويت”، ومناطق البث للتلفزيون الكويتي هي ” شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا”، ويتم البث طوال اليوم، وبدون تشويش، وبأنقى صوت، وأوضح صورة.
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