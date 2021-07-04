هذه النقاط على لسانك مؤشر على مرض خطير
كشف خبراء بريطانيون عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الفم.
- التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء
وذكر الخبراء أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته، داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.
- ظهور قرحة أو ندوب
وأشار الخبراء إلى أن مؤشرا محتملا آخر على المرض الخطير يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيا.
- نزيف باللسان
كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه صدفة خلال المضغ، وفقا لروسيا اليوم.
وحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى المدمنين على الكحول والمدخنين ومرضى فيروس الورم الحليمي البشري.
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