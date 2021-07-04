”هواوي” تستعد لطرح ساعة Band 6 Pro وشاشة ذكية للأطفال

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“ لطرح مجموعة من منتجاتها الذكية هذا الشهر، بينما يتطلع معظم الناس إلى وصول سلسلة Huawei P50 التي طال انتظارها. وكشف تقرير جديد، أن هناك منتجات أخرى مثيرة للاهتمام قادمة أيضًا.

ووفقًا لتقرير جديد، نُشر على موقع ”ويبو“ الصيني، فإن شركة هواوي تستعد لطرح بعض المنتجات لإطلاقها هذا الشهر، من بينها جهازان يمكن ارتداؤهما، وهما Huawei Band 6 Pro وساعة Huawei Children’s Watch 4X Pro للأطفال، وشاشة ذكية للأطفال.

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وجدير بالذكر، أن هذا الإصدار من Band 6 Pro يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط، من الإعلان عن الإصدار القياسي، ومع ذلك، تم إصدار Children’s Watch 4X في يوليو الماضي. لذلك، من المتوقع أن تكون Watch 4X Pro خليفة له.

وستعلن الشركة العملاقة الصينية -أيضًا- عن شاشة ذكية للأطفال، على خطى أمازون التي كشفت عن نسخة للأطفال من Echo Show 5 في مايو.

كما أكد التقرير، أن هواوي لن تكشف عن حواسيب محمولة جديدة هذا الشهر. لذلك، إذا كنت تتطلع إلى طرازات MateBook جديدة، فنأسف لك!

وتتميز ساعة ”Huawei Band 6“ الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.47 بوصة، كما تتميز بإطارات نحيفة، وعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريبًا، وتنطلق بسعر 53 دولارًا.

وتأتي الساعة الذكية بأبعاد بنسبة 64% مع إطارات نحيفة جدًا، وبتصميم مستطيل، وتأتي سوارة Band 6 بوزن خفيف يبلغ 18 غرامًا، مع قياسات 43 في 25.4 في 10.99مم، كما يضم إطار الساعة الذكية زر في الجانب الأيمن للتنقل ودعم مقاومة الماء 5ATM.

وتدعم ساعة Band 6 الذكية عمر شحن يستمر إلى أسبوعين تقريبًا أو 10 أيام مع الاستخدام المكثف، كما تدعم الشحن عبر شاحن مغناطيسي.

كما تضم ساعة Band 6 مستشعرًا لقياس نسبة الأكسجين في الدم للمرة الأولى في سلسلة ساعات هواوي الذكية، كما تأتي بتقنية TruSeen 4.0 لرصد معدل ضربات القلب، وTruSleep 2.0 لرصد حالة المستخدم أثناء النوم، كما تضم TruRelax 2.0 لرصد معدل الضغط، ورصد معدل ضربات القلب أثناء النوم.

أيضًا تدعم الساعة تتبع نشاط المستخدم في 96 نمطًا رياضيًا، كما تدعم المستخدم في إظهار الإشعارات، وتنبيهات الرسائل والمكالمات الصوتية، والتحكم في تشغيل الكاميرا والموسيقى.

وتتميز ساعة Huawei Children’s 4X بشاشة مقاس 1.41 بوصة 320 × 360 AMOLED وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت و16 غيغابايت من ذاكرة تخزين.

ويتم تشغيل الساعة الذكية بواسطة معالج Kirin، كما تدعم الاتصال عبر NFC و Wi-Fi و Bluetooth .

كما تحتوي ساعة Huawei Children’s Watch 4X على بطارية بقوة 800 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع (حتى 50٪ في 20 دقيقة)، وتدعي هواوي أن الساعة ستستمر حتى يوم واحد بشحنة واحدة.

وتتوفر الساعة باللون الأبيض والوردي والأزرق، مقابل 1398 ينًا يابانيًا (199 دولارًا).