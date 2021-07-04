”تسلا” تزود شاحنة ”سيبر تراك” بتقنيات جديدة للتغلب على الطرق الوعرة

تبذل شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ”تسلا“ أقصى جهودها لجذب العديد من العملاء لشاحنتها الكهربائية المقبلة ”سيبر تراك ”، وتزويدها بالعديد من المزايا الخاصة، للتغلب على شاحنة هامر الكهربائية وشاحنة Rivian R1T.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، عن تزويد شاحنة ”سيبر تراك“ الكهربائية المقبلة بتقنيات جديدة لمساعدة العجلات الخلفية للشاحنة للمناورة برشاقة بالغة، مثل: الشاحنات الكبيرة، كما تجعلها قادرة على الالتفاف والتنقل في الطرق الضيقة الوعرة.

وأضاف ماسك، أن شاحنة “ Cybertruck“ ستأتي مع ثلاثة محركات كهربائية (اثنين للعجلات الخلفية وواحد للمحور الأمامي)، كما ألمح ماسك، إلى أن الشاحنة ستحمل العديد من ”الأشياء العظيمة“ الأخرى التي تم تنفيذها والتي لم يتم الكشف عنها بعد.

وفي مايو الماضي، عرض إيلون ماسك، شاحنة ”سايبر تراك“ الفولاذية الكهربائية التي تواصل الشركة تطويرها منذ نوفمبر 2019.

وبحسب موقع ”ديجيتال ترندز“، جاء ظهور الشاحنة للمرة الأولى في شوارع نيويورك، كنوع من الترويج لظهور رئيس تسلا، إيلون ماسك، في حلقة خاصة من برنامج المنوعات الشهير ”ستارد داي ناين لايف“ في الثامن من مايو/ أيار الماضي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، وتحديدا موقع تويتر، تغريدات عن ظهور الشاحنة، مشيرين للأماكن التي وصلت إليها عبر مدينة نيويورك، ومنها: ميدان ماديسون الشهير، ومناطق من جزيرة مانهاتن.

وتتوافر شاحنة تسلا للبيع بتكلفة تبدأ من 39,900 دولار، بنطاق سير يصل حتى 250 ميلا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليمها قبل نهاية 2021، ويستمر ماسك مؤسس شركة تسلا الأمريكية ومديرها التنفيذي في الترويج للجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية لسيارات تسلا.

على صعيد آخر، سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، رقما قياسيا بالنسبة لعدد السيارات التي سلمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ عدد السيارات التي سلمتها الشركة في الربع الثاني من العام الحالي 201250 سيارة.

وذكرت شركة تسلا في بيان لها أن ”فريق عملنا قام بعمل عظيم في مواجهة صعوبات سلاسل التوريد والإمدادات العالمية“، مشيرة إلى أن أرقام المبيعات الحالية تعتبر متواضعة، وأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 0.5% أو أكثر.