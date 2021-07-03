نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هاتف آيفون 12 برو ماكس في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار هاتف آيفون 12 برو ماكس في الإمارات، أصبحت الهواتف الذكية تغزو العالم بأكمله باختلاف أنواعها واصداراتها، والتي شغلت عقول الكبير والصغير سواء من أجل العمل أو الترفيه، وتعتبر هواتف آيفون من أكثر الهواتف انتشارا بين الهواتف، وذلك لما تتميز به من مواصفات تجعلها الأفضل بين غيرها، وقد كان آخر إصدارات الشركة هاتف آيفون 12 برو ماكس الذي انتشر في جميع الأسواق جميعها، وقد ظهر مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يرغب الجميع في اقتناء هذا الهاتف الرائع، لذا نتعرف على أسعار هواتف آيفون 12 برو ماكس في الإمارات.

أسعار هاتف آيفون 12 برو ماكس

أما بالنسبة لأسعار هاتف آيفون 12 برو ماكس نعرض لكم أسعار هواتف آيفون 12 برو ماكس في الأسواق الإماراتية:

هاتف آيفون 12 برو ماكس 128 جيجا بايت بسعر 5100 درهم إماراتي.

هاتف آيفون 12 برو ماكس 256 جيجا بايت بسعر 5580 درهم إماراتي.

هاتف آيفون 12 برو ماكس 512 جيجا بايت بسعر 6520 درهم إماراتي.

هاتف آيفون 12 برو 128 جيجا بسعر 4600 درهم إماراتي.

هاتف آيفون 12 سعة 256 جيجا بسعر 4450 درهم إماراتي.

هاتف آيفون 12 ميني 64 جيجا بايت بسعر 3450 درهم إماراتي.

هاتف آيفون 12 ميني 556 جيجا بايت بسعر 3950 درهم إماراتي.

مميزات هاتف آيفون 12 برو ماكس

من أكثر مميزات هاتف آيفون 12 برو ماكس أنه يرغب العديد من الأفراد في اقتناء هاتف آيفون 12 برو ماكس، وذلك لما له من مميزات عديدة، أهمها:

تتميز شاشة هاتف آيفون 12 برو ماكس بحجم كبير يصل إلى 6.7 إنش، حيث تمثل الشاشة الجزء الأكبر من الهاتف.

يتميز هاتف آيفون 12 برو ماكس بأنه مقاوم للماء والغبار، حيث يقاوم الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 متر، بينما تصل مقاومة الغبار إلى IP68.

تدعم شريحة الهاتف شبكات الجيل الخامس، والتي تضمن سرعة فائقة للإتصال بالإنترنت.