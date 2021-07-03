نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الرسيفر الآن.. إشارة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد 2021 على قمر النايل سات وعرب سات في المقال التالي
ننشر لكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة بتحديث شهر يوليو 2021، تعد هذه القناة من ضمن القنوات الإخبارية المتخصصة في الشأن الرياضي، حيث تقدم كافة أخبار الرياضية على المستوى المحلي والأوروبي والعالمي، وتتبع القناة إلى باقة قنوات بي إن سبورت القطرية وقد قامت القناة بتحديث التردد الخاص بها في إطار التطوير التقني للقناة وتحسين جودة البث، ويرغب العديد من المواطنين المتابعين لهذه القناة في الحصول على التردد الجديد من أجل استكمال متابعة كافة البرامج التي تعرض على شاشة القناة، وفي السطور التالية نوفر لكم أحدث تردد لضبط القناة.
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد
تعد قناة بي إن سبورت من القنوات الرياضية المفتوحة، حيث إنك لا تحتاج للإشتراك في القناة لأنها تبث مجانا دون تشفير، وتعمل القناة طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة دون أن تتعرض للتقطيع أو التشويش، ويتابع القناة الملايين من كافة أنحاء العالم، حيث تحظى القناة بشعبية واسعة خاصة في العالم العربي، وتميزت القناة بنقل كافة الأحداث الرياضية ومواعيد المباريات، بالإضافة إلى عرض العديد من البرامج الرياضية الهامة والمميزة مثل برنامج يوم من الرياضة، برنامج ملاعب أوروبية، ويسارع الكثير من متابعي القناة لمعرفة الترددات الجديد للقناة
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2021
تستقبل قناة بي إن سبورت المفتوحة إشارة ترددها عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يمكن ضبط صحن الاستقبال باتجاه قمر النايل سات، قمر العرب سات، قمر سهيل سات، وتتوفر الترددات لهذه الأقمار، وبعد أن تنتهي من ضبط صحن الاستقبال، تقوم بادخال أحد الترددات التي سنذكرها لكم وفقا لاتجاه القمر الصناعي الخاص بكم، على جهاز الرسيفر وتضغط بحث ومن ثم تقوم بحفظ القناة، وستتمكن بذلك من مشاهدة ومتابعة كافة الأخبار الرياضية والبرامج التي تعرضها القناة.
تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة
- تردد بي إن سبورت على النايل سات، 11765، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/ 3، الجودة: HD
- تردد قناة بي ان سبورت على العرب سات، 12379، معامل الترميز:27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ:6/5
- تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على قمر سهيل سات، 11858، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي
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