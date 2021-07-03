موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID

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عمر شويل - جدة إذا كنت أحد الأشخاص المستخدمين لألعاب Free Fire، فستحتاج حتما إلى الجواهر للمشاركة في المزيد من الألعاب والفوز بالمباريات وزيادة المستويات، لذلك سأوفر لك الآن طريقة جديدة لشحن جواهر فري فاير Free Fire، حيث سأقدم لك العديد من الطرق لمساعدتك في حل هذه المشكلة، بما في ذلك مواقع شحن جواهر لعبة فري فاير بطريقة رسمية من خلال الأي دي التي لا تحتاج إلى وجود خبرة، لذلك سنتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة شحن جواهر فري فاير.

موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID

سنعرض في هذه الفقرة موقعا رائعا يتيح للمستخدمين لعبة فري فاير شحن الجواهر المجانية عبر الأي دي، ويسمى هذا موقع اي هاك وهو عائد إلى شركة غارينا، التي أعلنت عن ظهور اللعبة إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك هذا الموقع رائع جدا ولديه العديد من العروض الجذابة، على سبيل المثال إذا قمت بشحن 310 جوهرة مقابل 3 دولارات فستاخد 340 جوهرة مجانية، لأن هذا الموقع الرائع يعد أفضل موقع لشحن جواهر free fire عبر id.

طريقة استعمال موقع اي هاك بسيطة للغاية، يمكنك فهمها دون أي تفسير كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع بالنقر فوق هذا الرابط اي هاك، ثم النقر فوق Free Fire game ثم سيتطلب عليك أن تختار طريقة لتسجيل الدخول، فمن الممكن تسجيل الدخول عن طريقة الأي دي، أو تسجيل الدخول من خلال حساب Facebook الخاص بك ولكن يجب ربط حسابك باللعبة أولا، وبعد ذلك أبدأ في اختيار العرض الذي يناسبك من الجواهر.

طريقة استخدام الموقع لشحن جواهر فري فاير عبر ID

من خلال إتباع الخطوات البسيطة التي سنقدمها لكم في هذه الفقرة يمكنكم شحن جواهر فري فاير من خلال ID، عن طريق موقع اي هاك فاتبعونا:

أولا يجب عليكم زيارة الموقع عن طريق هذا الرابط (أي هاك)، ستظهر الواجهة الرئيسية نقوم بالضغط على شحن جواهر فري، بعدها يتم النقر على ابدا التهكير الآن. بعدها سينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة نقوم بالضغط مرة أخرى على ابدأ التهكير الآن ! تقوم بتحديد المستوى الخاص بك في اللعبة إن كان أعلى من 20 أو أقل من 20. تقوم بعد ذلك بكتابة ID الخاص بك وكذلك اسم المستخدم ليقوم الموقع بربط حسابك وشحنه بالجواهر. سوف تظهر بيانات أخري يطلبها الموقع قدم بكتابتها جميعا. أخيرا بعد إتباع هذه الخطوات البسيطة للغاية يمكنك شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي على حسابك في اللعبة.

ملحوظة مهمة: انصحك بعدم الاعتماد على موقع اي هاك والافضل استخدام موقع شوب تو جيم دوت كوم وهو أفضل موقع لشحن جواهر فري فاير.

طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق فتح حساب في موقع كاش يو cashu

طريقة فتح حساب في موقع كاش يو cashu

أولا نقوم بالدخول على رابط الموقع من خلال هذه الرابط ( cashu ). بعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل حساب جديد عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل: الاسم الأول واسم العائلة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك. سيطلب منك الموقع كتابة رمز التأكيد الذي تلقيته على رقم الجوال الذي تم إدخاله. بعد ذلك سيطلب منك إدخال كود التفعيل من خلال البريد الإلكتروني الذي أدخلته والضغط على الرسالة الموجودة على البريد لتأكيد تفعيل الحساب ثم الضغط على زر التأكيد. بعد تأكيد التنشيط للحساب سيتم نقلك مباشرة إلى حسابك على الموقع، وبعد ذلك يجب كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل كتابة اسم الوالدين وبعض المعلومات الشخصية الخاصة بك. الآن نقوم بتأكيد الهوية بتحميل صورتين لبطاقة الهوية الخاصة بك وهما: الصورة في الأمام والصورة في الخلف ويجب أن تكون واضحة وبدون فلاش عند التصوير. بعد ذلك سيتم مراجعة طلبك خلال 24 ساعة وبعد ذلك ستؤكد طلبك عبر رسالة نصية قصيرة تصل إلى البريد الإلكتروني الذي أدخلته على الموقع.

وبذلك يكون قد تم إنشاء حساب على موقع كاش يو Cashu، يمكنك وضع رصيد قدره 10 دولارات بالحساب والبدء في شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع Shop2game.

شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Kiosgamer

موقع Kiosgamer هو أحد المواقع الممتازة لشحن جواهر فري فاير، حيث يقدم هذا الموقع جميع خدمات الموقع الإلكتروني الرسمي Garena.

لذلك عندما تقدم على شراء الماس (DM) من خلال الموقع Kiosgamer، فلا حاجة للخوف لأنه من المواقع الموثوق بها من خلال شركة فري فاير وجميع الأشخاص المستخدمين له، كما يقوم الموقع بشحن العديد من الألعاب المشهورة مثل:

Free Fire، Speed ​​Drifter ،League of Legends ،Garena AOV.

لكي تتمكن من شحن جواهر فري فاير فعليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

يجب عليك أولا التسجيل على موقع Kiosgamer الإلكتروني. بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب Facebook الخاص بك أو الأي دي الخاص بك في Free Fire. سيقوم الموقع بتحويل إلى نظام الدفع الذي ترغب به وكذلك اختيار عدد الجواهر المراد شراؤها.

شحن جواهر فري فاير عبر ID من خلال موقع Lazada

يعتبر موقع Lazada.co.id من ضمن قائمة المواقع الموثوق بها لشحن جواهر لعبة فري فاير، ويمكنك أيضا الحصول على العديد من الجواهر المجانية وبجودة وهي جودة (FF) عند عملية الشراء.

ويمكن شراء جواهر فري فاير عن طريق إدخال الأي دي الخاص بك في لعبة Free Fire على أيقونة البحث الخاصة بالموقع الإلكتروني لتظهر لك مجموعة مختلفة من الجواهر التي يمكن شرائها ببساطة وسيكون السعر مختلف وفقا لعدد الجواهر التي ترغب في شرائها.

تتمثل طريقة شراء القسائم على موقع Lazada الإلكتروني في إرسال الأي دي الخاص بك في لعبة فري فاير من خلال الدردشة مع البائع، وعند إرسال المبلغ المطلوب بنجاح ستتلقى الماس المشتراة في غضون أقل من 10 دقائق من ساعات العمل وخلال ساعة فقط خارج أوقات العمل.

ملحوظة مهمة: لن تستطيع استرداد المبالغ التي تم دفعها لأي سبب من الأسباب لذا يجب توخي الحذر الشديد قبل الشراء.

شحن جواهر فري فاير مجانا عبر أي دي من خلال موقع شوب تو جيم

يسطيع أي شخص من خلال موقع shop2game com شحن الحساب الخاص به في لعبة FREE FIRE مجانا عن طريق كتابة ال ID بطريقة آمنة وبدون أنيننفق الكثير من الأموال حيث عن شرائك للجواهر عن طريق الموقع يتح لك الموقع جواهر مجانية كهدية من الموقع لاستخدامك له وللحصول على جواهر فري فاير مجانا يجب إتابع القليل من الخطوات وهي:

الدخول على رابط موقع شوب تو جيم shop2game com. يجب اختيار اسم بلدك على الجانب الأيمن أعلي الموقع. سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول سواء عبر الفيسبوك أو عن طريق الأي دي الخاص بك ويجب كتابته بطريقة صحيحة. بعد ذلك يجب أدخال رقم الأي دي في خانة ( معرف الاعب ). سيطرح عليك الموقع سؤال عن طريق عرض صورة واختيار الصور الصحيح وذلك للإثبات أنك لست برنامج روبوت. ستظهر نافذة جديدة بها طريق الدفع ( اختر طريقة الدفع المتاحة لك ). أخيرا اختر عدد الجواهر التي تريد شرائها وكذلك ستحصل على جواهر فري فاير مجانا كهدية من موقع شوب تو جيم.

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي باستخدام الفيزا



يمكنك شحن فري فاير مجانا من خلال فيزا ولكن كيف يكون هذا؟ إنه فقط عندما تريد شراء جواهر Free Fire من الموقع الرسمي سيطلب منك الموقع إدخال معلومات حول بطاقة Visa، لكن الأمر الصعب هو أن معظم لاعبي Free Fire هم من الأطفال، وأعمارهم أقل من 18 عام، لذلك ليس لديهم الحق في إنشاء حساب مصرفي ولهذا السبب يصعب عليهم إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة Visa.

إذا كنت أحدهم ولن يعطيم والدك الفيزا الخاصة به لاستخدامها في شحن جواهر فري فاير، فلابد من عليك أن تجد بطاقة فيزا افتراضية مجانية الموجودة على الكثير من المواقع ثم تقوم بشحن رصيدها لكي تستطيع استخدامها، وباستخدام هذه الفيزا اشحن حسابFree Fire الخاص بك بكل سهولة، والجدير بالذكر أنك فقد تجد بعض البطاقات الافتراضية التي تم شحنها من قبل ويمكنك استخدامها في شحن جواهر فري فاير مجانا، أما في حالة أن والدك أتاح لك استخدام الفيزا فيمكنك شحن جواهر فري فاير بكل سهولة أيضا وكذلك ستحصل أيضا عند شرائك من الموقع على جواهر مجانية.

موقع oonoo لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021 Free Fire عن طريقة الأي دي

موقع oonoo الإلكتروني يعتبر من أهم المواقع الذي تنال ثقة العديد من عشاق لعبة Free Fire، حيث يمكنه شحن جواهر فري فاير 2021 مجانا، والجدير بالذكر بأن لعبة فري فاير ليت شحن الجواهر بها يوجد العديد من الموقع الإلكترونية الصادقة وكذلك المواقع المزيفة، أما موقع oonoo website فهو موقع يمتلك شهرة كبيرة بين مستخدمين اللعبة هذا بسبب مصداقيته، ولكي تتمكن من معرفة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق موقع oonoo من خلال هذا الفيديو:

طرق شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا عن طريق ID

يمكن لعشاق لعبة فري فاير شحن الجواهر مجانا من خلال عدة طرق منها البطاقة Google Play والمتاح مجانا في بعض مواقع الإنترنت، التي تتميز باستخدامها في تحميل بعض التطبيقات المدفوعة أو مشاهدة الأفلام من خلال جوجل بلاي أو الشراء من متاجر أو مواقع ويب معينة لكي يتم شراء بعض التطبيقات باستخدام الهاتف المحمول وتكون قيمة البطاقة بين 10-50 دولار، يوجد أيضا موقع Oonoo لشحن جواهر فري فاير مجانا،وكذلك يوجد موقع فري فاير 2021 دوت كوم وهو موقع يساعد في شحن الجواهر بالمجان، وهناك أيضا تطبيق Win Diamonds لشحن جواهر Free Fire عبر الأي دي مجانا، والعديد من الطرق التي الأخرى كل هذه الطرق مضمونة 100% لشحن جواهر فري فاير مجانا.

شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 من خلال التطبيقات المجانية

تعتبر عملية الشحن الخاصة بلعبة فري فاير Free Fire من خلال التطبيقات هي أفضل طريقة شحن مجاني لأن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هذه الطريقة بالفعل يتم شحن حساباتهم بالجواهر مجانل، ولكن أولاً إذا كنت تريد شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق تلك التطبيقات فيجب عليك أولاً الدخول على متجر Google Play والبحث عن التطبيقات المجانية مثل تطبيق EzCash لشحن الجواهر بالمجان أو تطبيق ( نقطة – شدات وجواهر ) حيث يعتبر هذين التطبيقين من أفضل وأصدق التطبيقات التي تساعد في شحن جواهر فري فاير مجانا.

شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع Unipin

يعتبر موقع Unipin com من أفضل المواقع التي سنتحدث عنها في هذا المقال لشحن جواهر فري فاير،

ومن أفضل مميزاته أن اللاعب يستطيع تحدد ثمن الجواهر التي يريدها حيث يوفر الموقع هذه الخاصية لينفرد بها عن باقي المواقع الأخرى وكذلك ليساعد كل مستخدميه، وتتراوح عملية الشراء من 5 جواهر وتصل إلى 73000 جوهرة، ويتيح الموقع أيضا لعملائه العديد من الخيارات الأخرى وطرق مختلفة للدفع تتناسب مع الجميع، وتعتبر عملية الشحن على موقع يونيبن مضمونة بنسبة 100٪، كما يعتبر الموقع من أرخص المواقع التي تقدم سعر مميز للشحن.

خبر رائع لجميع لاعبي Free Fire داخل جمهورية مصر العربية الآن يمكنك بكل سهولة شراء وشحن جواهر فري فاير من كوقع Shop2Game com والدفع من خلال شركة فودافون وشركة أورانج وسوف تحصل على 10٪ جواهر إضافي عند كل عملية شراء.

خطوات الدفع في Free Fire

عند شحن Free Fire يمكنك اتباع بعض خطوات الدفع البسيطة لمساعدتك في الحصول على عرض الجواهر التي تختارها:

بعد اختيار عرض الشراء الذي تريد الحصول عليه، يجب عليك اختيار طريقة الدفع المتاحة لديك. هناك العديد من طرق الدفع المناسبة لك، مثل استخدام بطاقات الائتمان المختلفة للدفع، حيث يمكنك إجراء الدفعات عن طريق بطاقات MasterCard و Visa و American Express وطرق الدفع الآمنة الأخرى، ولابد أن نخبر أنه لا داعي للقلق حيث تعتبر كل هذه الطرق آمنة ولن تسحب أي أموال إضافية من حسابك. اضغط على كلمة “Pay Now” لعرض مراحل الدفع. أدخل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك بالتفصيل، ثم أكمل الدفع. بعد شحن جواهر Free Fire ستظهر عدد الجواهر التي اشتريتها.

موقع Codashop لشحن جواهر فري فاير

يعتبر موقع كود شوب واحد من أفضل الموقع المتخصصة في شحن لعبة فرى فاير، وهو موقع موثوق به بنسبة مائة بالمائة ويمكن شحن جواهر فري فاير عن طريقة بكل سهولة دون خوف لذلك نجد عدد كبير من الأشخاص يعتدون على موقع Codashop في شحن حساباتهم بجواهر فري فاير، ومن أفضل مميزات الموقع أنه دائما يقدم عروض مميزة للشحن كما يمكنك شحن عدد كبير من الألعاب المختلفة مثل شحن شدات ببجي موبايل، والجدير بالذكر أن موقع Codashop الخاص بشحن جواهر فري فاير يقدم عدد كبير من وسائل الدفع حتى يستطيع كل لاعب شراء الجواهر بالطريقة التي تناسبه فكل ما عليك هو الدخول على رابط موقع كود شوب وهو Codashop com لشراء الجواهر والحصول على جواهر فري فاير مجانا مع كل عملية شحن.