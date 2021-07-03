نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد بعد التحديثات على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد الذي تم تحديثة مؤخراً من قبل القائمين على إدارة القناة التي تلقي متابعة قوية من ملايين المشاهدين حول العالم وخاصة العالم العربي، حيث يتم بث القناة بلغات عديدة وربما أبرزها اللغة العربية، حيث تقدم القناة محتوي يناسب كافة المراحل العمرية، لذا تحرص الأسرة العربية على وجه الخصوص بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد من أجل متابعة ممتعة لأهم وأفضل القنوات الفضائية التي تهتم بتنمية العقل لدي المتابعين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي أحد أهم القنوات الفضائية التي تقدم أفلام وثائقية نادرة جداً، لا تجدها على اي قناة عربية، يمكنكم الآن إستقبال التردد الحديث للقناة ومشاهدة القناة باعلي جودة والاستفادة من البرامج التي تقدم على مدار 24 ساعة من افلام عالمية مصورة ومترجمة باللغة العربية، تحكي بعض الروايات والقصص ذات المعنى الحقيقي الذي يمكن للأشخاص الإستفادة منها عبر المواقف الممتعة.



حيث تزايدت عمليات البحث المستمر على كيفية تنزيل التردد الجديد للقناة بعد سلسلة التحديثات الجديدة التي قامت بها إدارة قنوات ناشونال جيوغرافيك، الأمر بالطبع لا يحتاج منك وقت طويل كي تتمكن من تنزيل احدث ترددات قنوات national geographic.

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنكم الآن تحميل احدث الترددات الجديدة للقناة من خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول ومن ثم إختيار القائمة الرئيسية للقناة من بعدها عليك بتحديد القمر الصناعي نايل سات أو إذا كنت تريد المشاهدة من قمر صناعي اخر يمكنك الآن تحديد القمر الذي تريده مثل عرب سات أو سهيل سات أو غيره، بعدها يتتطلب عليك كتابة التردد الجديد للقناة ومن ثم معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكنك أيضاً ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي (تردد: 11804، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4)، كما أعلنت إدارة القناة عن تردد جديد للقناة على القمر الصناعي نايل بالإضافة إلي التردد الموجود حالياً 12467.

قدمنا لكم اخر تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد.