تردد قناة أون تايم سبورت تحديث يوليو 2021 // الناقلة مباراة مصر والسعودية للشباب في كأس العرب

يبحث محبي كرة القدم في مصر والمملكة العربية السعودية، عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة مباراة المنتخبين الشقيقين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عام، المقامة في مصر في الفترة من 20 يونيو الماضي حتى يوم 6 يوليو الحالي على ملعب القاهرة الدولي، المباراة منقولة بصورة حصرية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وبعدها مباشراً تبدأ مواجهة نصف النهائي الأخر بين المنتخبين التونسي والجزائري، في مباراة لا تقل إثارة عن مباراة مصر والسعودية ليتقابل الفريقين الفائزين في نهائي البطولة في يوم 2021/07/06، وفيما يلي تردد القناة بعد التحديث الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

بداية من هذا الشهر شهر يوليو أعلنت قنوات أون تايم، عن تغير ترددها الحالي 10853 إلي التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، في أطار التحديثات والتطوير الذي تقوم به القناة من وقت لأخر لكي تواكب العصر، وتستخدم أحدث أجهزت البث الرقمي في العالم لإرضاء مشاهديها في مصر والعالم العربي، وفيما يلي ألية تنزيل التردد الجديد.

تردد قناة أون سبورت 2021 المحدث