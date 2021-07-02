نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تنة ورنة 2021 على النايل سات لمتابعة أروع برامج الأطفال Tanna VS Ranna في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تنة ورنة 2021 ، تعد قنوات الأطفال من أكثر القنوات بحثًا في الفترة الحالية بعد أن بدأت الإجازات الصيفية وأصبح الصغار يتواجدون في المنزل لفترات طويلة، وبالتالي تبحث الأسر عن القنوات التي تقدم محتويات مناسبة لسنهم، ومنها قناة تنة ورنة، التي تهدف إلى تقديم وبث العديد من البرامج التعليمية المميزة بطريقة شيقة وجذابة، كما تقوم بإذاعة العديد من أفلام الكرتون وغيرها من البرامج المميزة لهم، وأصبحت القناة لذلك من ضمن القنوات ذات البحث المرتفع عبر جوجل وكافة محركات البحث.

تردد قناة تنة ورنة 2021

تنقل قناة تنة ورنة المخصصة للأطفال العديد من أفلام الكرتون الشيقة التي من بينها كرتون كابتن ماجد، كرتون مازينجر، مع مجموعة مميزة من الكليبات والأغاني المصورة التي تبحث عنها الطفل في كافة مراحله العمرية المختلفة، ويتمكن الجميع من ضبط التردد الخاص بالقناة عبر الأجهزة المختلفة على النايل سات، لنقل المحتويات التعليمية الممتعة، وذلك عن طريق :

تردد القناة: 11595

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز 27500

برامج قناة Tanna VS Ranna

يتمكن الأطفال متابعي قناة تنة ورنة من متابعة أحدث الأفلام الخاصة بالكرتون والتي تم إنتاجها من قبل شركة ديزني، والتي تقدم مدبلجة باللغة العربية، بالإضافة إلى تقديمها لأفلام كرتون توم وجيري المميزة المحببة للكبار والصغار، والعديد من البرامج التي تهدف من خلالها بناء شخصية الطفل وتعليمه العديد من الأمور الخاصة بالحياة، حيث تساعد على تعليم الطفل الكلمات والحروف والأرقام، وذلك عن طريق عرضها لمقاطع فيديو مصورة تحث على تعليم تلك الأشياء.

أهداف تنة ورنة للأطفال

تبث قناة تنة ورنة العديد من أغاني الأطفال التي تهدف إلى تعليمهم العديد من الأشياء المميزة سواء التعليمية أو العادات الصحيحة في الحياة، وهي تقدم حروف عربية وإنجليزية مميزة، تجعل الطفل متحمس لتعليمها بسرعة كبيرة، وتراعي القناة جيدًا أن تكون المحتويات الخاصة بها مختلفة عن باقي القنوات الخاصة بالأطفال، حيث تراعي جيدًا الأخلاقيات الخاصة بالمجتمعات الشرقية، وهذا ما يجعل الآباء يثقون بترك أبنائهم أمام شاشة تنة ورنة لمتابعة كل ما تقدمه.

مميزات قناة تنة ورنة

أيضا أكثر ما يميز القناة أنها تقدم المحتوى الخاص بها باللغة العربية، وهذا يساعد الجميع على تطوير اللغة وإنشاء خلفية خاصة بطبيعة العلاقات الاجتماعية، وتعتبر قناة تنة ورنة هي البوابة الرئيسية والبداية الحقيقية الخاصة بالاطلاع والاستكشاف للطفل، حيث تساعده على تطوير فكره وإبداعه.