مشكلة تحديث سناب شات وحل مشاكل السناب المتعلقة بالتحديث الجديد

مشكلة تحديث سناب شات الجديد 2021 والتي تعتبر هي مشكلة واجهت الكثير من مستخدمي سناب بعد الانتهاء من التحديث الجديد. وأيضاً لم تواجه جوالات الاندرويد فقط ولكن واجهت جوالات الايفون والهواوي. وبعد ذلك أعلنت شركة سناب شات عن وجود المشاكل التقنية الخاصة بالتطبيق بعد التحديث الأخير. كما أعلنت عن وضع حلول لها وحلها في أسرع وقت.

مشاكل تحديث سناب شات الجديد

اصبح العثور علي قصص الأصدقاء stories أصبح صعباً وغير متوفر في التطبيق.

ثم عند العثور علي القصص أصبح تنظيمها صعبا ولا تنظم بالصورة الطبيعية للتطبيق.

وبعد ذلك تظهر قصص لأشخاص آخرين علي التطبيق لم تتابعهم.

لا تعمل صفحة إرسال بالشكل المعتاد عليه في تطبيق السناب.

ثم أصبح الأمر الأكثر سوءاً هو الخروج المفاجئ من التطبيق والتوقف عن العمل فجاءة.

حلول مشاكل التحديث الجديد للسناب

* هناك بعض الحلول التي قدمتها الشركة المسئولة عن إدارة التطبيق وهي:

إغلاق التطبيق ثم إعادة تشغيل التطبيق مرة أخري والتأكد من عمله وأصبح هذا الحل الأول.

ثم الحل الثاني لها وهو إذا لم يعمل الحل الأول جدواه فعليك بإغلاق جوالك كله ثم إعادة تشغيله مرة آخري.

وهناك أيضاً حل ثالث وهو حذف التطبيق وإعادة تحميلة من المتجر المناسب مع نظام تشغيل جوالك.

الحل الرابع لك هو تثبيت برنامج vpn وهو تطبيق يعمل علي تفعيل أتصال وهمي وذلك لدخول علي التطبيق.

ثم بعد ذلك الحل الخامس وهو الدخول علي إعدادات الهاتف ثم نختار اختيار “التطبيقات الجديدة” واختيار تطبيق السناب وبعد ذلك مسح الذاكرة المؤقتة.

حل مشكلة تسجيل الدخول في تطبيق سناب شات

أولاً: التأكد من الجوال متصل بالإنترنت لان لابد من تشغيل السناب شات متصل بالإنترنت on line.

ثانياً: بعد ذلك إعادة تشغيل الهاتف.

ثم حذف الذاكرة العشوائية للتطبيق من قائمة الإعدادات setting.

الخطوة الأخيرة إن لم يفعل الآخرين جدواهم حذف التطبيق وتحميله من المتجر مرة أخري.

طريقة حل مشكلة السناب المعلق

عليك بالانتظار لمدة لا تقل عن 24 ساعة من رفع الحظر من الحساب.

إذا لم يوجد حلاً من الانتظار عليك بدخول إلى إدارة السناب شات.

ثم الدخول إلى إدارة الحساب واختيار منها إلغاء قفل الحساب وذلك لمشكلة تحديث سناب شات.

وبعد ذلك سيتم عرض أسباب الحظر.

ثم يتم الضغط على خيار إلغاء القفل.

وبهذا يتم إلغاء حظر تعليق سناب شات.

مشكلة خروج السناب المفاجئ وحلها

الجوال على قائمة إعدادات الجوال.

ثم الدخول على التطبيقات على الجوال وتحديد تطبيق السناب.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على خيار “مسح ذاكرة التخزين المؤقت”.

ثم الغط على موافقة على مسح ذاكرة سناب شات.

وأخيراً سيقوم التطبيق بعمل تسجيل خروج ويرجى تسجيل دخول شات مرة ثاني لحل مشكلة الخروج المفاجئ من السناب.

طريقة إرجاع التحديث القديم فى السناب

الدخول إلى تطبيقات الجوال واختيار تطبيق سناب والضغط علية باستمرار.

ثم الضغط على خيار ” معلومات التطبيق”.

وبعد ذلك الضغط على خيار “إلغاء التثبيت”

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة سناب شات فى رابط موقع uptodown.

وبعد ذلك نضغط خيار ” نسخة قديمة”.

ثم اختيار التحديث القديم م قائمة التحديثات فى الموقع.

وبعد ذلك نقوم بعمل تحميل لملف التحديث الذي تم اختياره.

وأخيراً يتم تشغيل الملف لاستكمال تنزيل تحديث سناب شات القديم.

طريقة إرجاع تحديث ساب شات القديم لجوال أيفون