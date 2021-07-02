نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب WhatsApp يصدر ميزة جديدة تدهش الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الواتساب بصدوى ميزة جديدة تدهش الجميع لأنها قد طال انتظارها كثيراً وهذه الميزة تحتوي على بإنه يمكن لتطبيق الواتساب إنه سوف يدخل في هذه الميزة التي قد تحتوي على مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، وسوف نوضح لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني كيفية عمل ميزة واتساب الجديدة.

كيفية عمل ميزة واتساب الجديدة

تطبيق الواتساب يصدر الميزة الجديدة للمرسل، من خلاله يستطيع المرسل بأن يوجه صور وأيضاً فيديوهات لجميع المستقبلين ولكن لا يمكنه مشاهدتها إلا مرة واحدة فقط، ففي حالة إذا تم مشاهدتها من الطرف الآخر تختفي تلقائياً الصور والفيديوهات بمجرد ظهورها، والهدف من ذلك هو الحفاظ على أكبر مساحة في الذاكرة الخاصة بالهواتف الذكية.

وتتيح أيضاً خاصية الواتساب للمستخدمين بالتأكيد إذا تم مشاهدته للصورة أم لا، ولم يتم التحديد من قبل الموقع على إطلاق موعد محدد لهذه الخدمة المتاحة ولكنه أصدر إنه سوف يتم الإعلان عنها قريباً، ولكنه تم التأكيد على هذه الميزة إنه سوف تصدر فقط للهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد و ios.

توفر الميزة في التطبيقات الأخرى

يتم توفير هذه الخاصية في تطبيقات أخرى ويكاد من أشهرها تطبيق انستجرام وأيضاً تيليجرام، ويمكن لأي فرد أن يتم استقبال هذا النوع من الرسائل، ويتم ملاحظته إنها يتم اختفاؤه بعد لحظات من صندوق الرسائل.

ربط 5 أجهزة بحساب واحد وأيضاً انطلاق الميزة:

أولاً: ربط 5 أجهزة بحساب واحد:

يتمكن تطبيق الواتساب بربط 5 أجهزة بحساب واحد وكانت أهم ميزة يقوم بإصدراها تطبيق الواتساب، وتمكن المستخدم بإنه يتم الوصول إلى جميع المراسلات وذلك من خلال الحاسب مثلاً ولا يستطيع أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي تم تفعيل عليه الحساب عبر تطبيق “الواتساب” أولاً، ودون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت.

ثانياً: إنطلاق الميزة:

يتم إطلاق الميزة الجديدة في الوقت الحالي بواسطة النسهة التجريبية والتي تكون رقم 2.21.14.1 لتطبيق الواتساب وذلك بواسطة الأجهزة الخاصة بالأندرويد، وبالإضافة إلى أن قد يتم الوصول إلى أنواع أخرى نكون من الأجهزة لاحقا.

ومن خلال المعلومات التي يتم توفيرها أن تعد المراسلات التي يتم استخدامها عبر المستخدمين بعد تطبيق الميزة ويتم إبقائها مشفرة وذلك عن طريق استخدام خوارزميات “واتساب”.