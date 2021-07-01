نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2021 الذي تم منذ ساعات قليل مع اول ايام الشهر الميلادي الجديد، بعد أن أكدت الإدارة عن بدء تحديث تردد سلسلة قنواتها الثلاث on time Sports، حيث يعد التحديث الجديد للقناة ملئ بالمفاجاءت المميزة مثل الجودة العالية والمظهر الجيد للقناة التي أصبحت الترند رقم واحد في مصر منذ ظهر اليوم وحتي الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، أي قبل دقائق قليلة من انطلاق أقوي مباريات الدوري المصري الممتاز الأهلي وبيراميدز.

التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد تحديثات يوليو 2021

يستقبل المشاهدين الكرام التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت مع بدء انطلاق مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، حيث تعد الأهمية الكبيرة للمباراة الفريقين بالنسبة إلي بيراميدز هي محاولة تحسين ترتيب فريقة في الدوري المصري الممتاز بعد النتائج السلبية، وتعويض الخروج الافريقي ضد الرجاء البيضاوي المغربي منذ عدة أيام.

تعد أهمية المباراة التي تذاع على قنوات اون تايم بالنسبة الأهلي فهي مباراة يخشي الأهلي منها كثيرا، حيث أن فوز الاهلي بهذه المباراة يقربه خطوة نحو القمة، الجدير بالذكر فإن حالة فوز الاهلي في المباريات المقبلة المؤجلة تصعد به منفرداً في جدول القمة، لهذا فإن للمباراة أهمية كبيرة جماهيرية أيضاً، فإن معظم الجماهير المصرية الزملكاوي والاهلاوي ينتظر هذه المباراة نظرا وإن للمباراة أهمية أخري بسبب العديد الكبير من النجوم في الفريقين.

الطريقة الصحيحة لاستقبال تردد قنوات On Time Sports

اذا كنت تريد مشاهدة On time Sports فما عليك إلا وان تقوم بتنزيل التردد الجديد كالتالي:

التردد 11681 القناة أون تايم سبورت معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

أما إذا كنت ترغب في متابعة المبارايات المذاعة على قناة on time Sports 2 فما عليك إلا وان تقوم بتحميل التردد الجديد كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 10852

لم يتبقي من قنوات أون تايم سبورت سوي القناة الثالثة من قنوات On Time Sports 3 احدث قنوات اون ترددها كالتالي:

نايل سات القمر الصناعي 27500 الترميز 12303 التردد الجديد أفقي الاستقطاب 5/6 معامل تصحيح الخطأ

وصلنا إلي ختام ضبط التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2021.