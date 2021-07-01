نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports لعرض مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports بعد أن تم الإعلان عن تغيير التردد، وتقوم القناة اليوم بعرض مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن فاعليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يبحثون عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد والذي يجب استقباله وضبطه من أجل متابعة كل ما تعرضه القناة، حيث تفاجئ الكثير منهم اليوم توقف القناة عن العمل وتعطلها، وذلك بعد أن قامت القناة بالإعلان عن الفترة الماضية بأنها ستقوم بتغيير التردد الخاص بها، ونوهت القناة بأنه يجب على الجميع تحديث التردد لكي يستطيعوا متابعتها بشكل جيد، ولذلك نعرض لكم خلال المقال التردد الجديد وطريقة استقباله عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

وقامت إدارة قناة أون بالإعلان عن تغيير الترددات الخاصة بالقنوات التابعة لها، سواء قناة on E التي تقوم بعرض البرامج المختلفة، بالإضافة إلى قناة أون دراما التي تقوم بعرض أحدث المسلسلات، بالإضافة إلى قناة أون سبورت والتي تقوم بعرض جميع مباريات الدوري المصري وغيرها من المباريات الأخرى التي يحبها جميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي.

وتتكون قناة أون سبورت من ثلاثة قنوات رئيسية تقوم كل منها بعرض أفضل المباريات والألعاب الرياضية المختلفة والتي يحبها جميع المتابعين، حيث لا يقتصر دورها على كرة القدم فقط، بل تقوم أيضا بعرض الألعاب الرياضية المختلفة، مثل كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.

استقبال تردد قناة on time sports

ويعد أكثر من يميز قناة أون تايم سبورت هو أنها تقوم بعرض مباريات الدوري المصري بشكل حصري، ويمكن إعادة ضبط القناة من خلال إدخال الترددات التالية عبر جهاز الاستقبال.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

ويمكن لجميع عشاق ومحبي كرة القدم متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم والتي تلفت أنظار الكثير من المتابعين، نظراً لأنها مباراة قوية بين بطل أفريقيا النادي الاهلي وحامل اللقب والذي صعد مؤخرا إلى نهائي البطولة الأفريقية، وهو ما يجعل اللاعبين يدخول المباراة بمعنويات مرتفعة، بالإضافة إلى نادي بيراميدز الذي يحتوي على عدد من اللاعبين المميزين.

وتنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويتم عرض المباراة على قناة أون تايم سبورت التي تعد الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.