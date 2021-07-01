”سامسونج” تطلق هاتفها الجديد Galaxy F22 بعد أسبوع

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، لطرح هاتف Galaxy F22 في حدث رسمي سيتم عقده في الهند في 6 تموز/يوليو الجاري، حيث يعد هذا الهاتف أحدث هواتف سامسونغ ضمن سلسلة (F).

وأكد الإعلان التسويقي، اليوم الخميس، على الموقع الرسمي لشركة سامسونغ بالهند، على خطط الشركة لكشف النقاب عن هاتف Galaxy F22 في يوليو، كما كشف عن تصميم ومواصفات الهاتف المنتظر.

ويحتوى هاتف Galaxy F22 على شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما تتميز الشاشة بجودة عرض HD Plus.

وفي الخلف، يأتي هاتف Galaxy F22 بإعدادات رباعية الكاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميغا بيكسل، كما يحزم الهاتف بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير.

وأكد الملصق التسويقي، على توفر الهاتف باللون الأسود، ومن المتوقع أن تكشف العملاق الكوري الجنوبي ”سامسونغ“ عن اختيارات أخرى في ألوان الهاتف في الإعلان الرسمي.

ووفقا للتقارير السابقة، سوف يتم تشغيل هاتف Galaxy F22 بواسطة معالج Helio G80، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت، و 64 غيغابايت من التخزين المدمج.

كما يتوفر الهاتف الجديد على مستشعر للبصمة في إطار الهاتف ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب، كما يدعم الهاتف الشحن بقدرة 15 واط.

ووفقا للتقارير المسربة عن الهاتف الجديد، تضم الشاشة نتوءا للكاميرا الأمامية، بدقة 16 ميغابيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعرا بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل.

كما يحتوي هاتف Galaxy F22 على خيارات اتصال متعددة تشمل Wi-Fi و GPS وUSB Type-C.

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة الهاتف أقل من 15.000 روبية هندية (أي ما يعادل نحو 200 دلار أمريكي).

ومن الجدير بالذكر، أن العملاق الكوري الجنوبي طرح هاتف Galaxy A22 في الهند الأسبوع الماضي، والذي يبدو مشابها من حيث التصميم لهاتف Galaxy F22، بينما يأتي هاتف Galaxy A22 بشاشة Infinity-U ووحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل، مع مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، ويحزم الهاتف بطارية سعة 5000 مللي أمبير.

وتشهد منتجات شركة ”سامسونغ“ الكورية إقبالا جيدا، نظرا إلى أسعارها المعتدلة قياسا إلى أسعار أنواع هواتف أخرى وخصوصا ”آيفون“.