”أبل” تطرح 3 أجهزة” iPad” بشاشات ”OLED” خلال عامين

كشف تقرير جديد عن خطط شركة ”أبل“ الأمريكية، بشأن طرح 3 أجهزة iPad؛ إذ تم جدولة اثنين من هذه الأجهزة لطرحها في وقت ما عام 2023، بينما من المتوقع أن يصل الآخر في عام 2022، على أن تحتوى جميعها على شاشات ”OLED“.

ووفقا للتقرير الصادر عبر موقع ”The Elec“، فإن العملاق الأمريكي ستقدم جهاز ”iPad Air ”بشاشة ”OLED“ مقاس 10.86 بوصة في 2022، وستستخدم أبل طريقة تغليف الأغشية الرقيقة (TFE) لحماية لوحة ”OLED“ من الرطوبة والأكسجين، لأن التقنية حساسة للغاية.

وتتيح تقنية ”OLED“ المرنة حواف شاشة أكثر نحافة، إذ يمكن أن تكون مكونات الشاشة منحنية داخليا، وتستخدم أبل هذه التقنية في أجهزة آيفون منذ عام 2017.

كما أشار التقرير إلى أن أبل تعمل على تطوير جهازي ”iPad Pro ”سيتم طرحهما في عام 2023 بشاشة ”OLED“ مقاس 12.9 بوصة و11.0 بوصة، وتردد 120 هرتز؛ على أن تكون سامسونغ المورد الحصري للشاشات الجديدة التي تم ترقيتها.

ويعد الانتقال إلى ”OLED“ أمرا مثيرا للاهتمام وغير بديهي إلى حد ما، نظرا لأن شركة أبل أصدرت للتو جهاز ”iPad Pro“ مزودا بتقنية عرض ”mini-LED“، ومع ذلك لم يكشف التقرير عن الأسباب التي تدفع العملاق الأمريكي لاستبدال شاشات ”mini-LED“ التي استغرق تطويرها بضع سنوات بالفعل، رغم مرور وقت قصير على إطلاق جهاز ”iPad Pro“ المميز بشاشة ”mini-LED“.

على صعيد آخر، فقد حققت شركة التكنولوجيا العملاقة نجاحا قياسيا في سلسلة ”iPhone 12″، ووفقا لأحدث الإحصائيات فقد باعت أبل 100 مليون وحدة من سلسلة ”iPhone 12“ حول العالم، بعد سبعة أشهر من إطلاقها.

جدير بالذكر، أن سلسلة ”iPhone 12“ كانت هي أنجح إطلاق لمجموعة أبل منذ ”iPhone 6 ”في عام 2014، وفقا لتقرير ”Counterpoint Research“، وذلك بفضل التصميم المحدث والشاشات الأكبر حجما؛ ما جذب عديد العملاء إليها.

وعلى وجه الخصوص، كان هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ هو الأكثر شعبية من بين الأربعة، إذ يمثل 29٪ من إجمالي المبيعات.

ومن المتوقع أن تطلق ”أبل“ iPad بشاشات يصل حجمها إلى 14.6 بوصة، وينتظر أن تطلق“آيباد برو“ حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع ”آيباد برو“ عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.