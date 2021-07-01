نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات يوليو 2021 لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي النايل سات، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة بعد توقف بث القناة على التردد القديم بدايةً من اليوم الخميس الموافق 1/7/2021، حسب ما أعلنته إدارة القناة على الحساب الرسمي لها على تويتر، ونظراً للاهتمام الكبير من عدد كبير من محبي الرياضة في مصر والوطن العربي، لمعرفة التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت لمتابعة أهم المباريات والبطولات المنقولة عبر شاشتها، فإننا من خلال موقعنا ثقفني نضع بين أيديكم متابعينا الكرام، التردد الجديد للتمكن من متابعة مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز المصري.
التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11861
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|رأسي
|تصحيح الخطأ
|5/6
تغيير تردد القناة على النايل سات
تهتم إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت بتوفير التردد الصحيح، للتمكن من ضبطها ووصول إشارتها بدون تقطيع أو تشويش، وبالفعل تم تغيير التردد القديم ضمن التحديثات التي تتم حالياً، لضمان وصول إشارتها لأكبر عدد من المشاهدين في مصر والوطن العربي، كما تهتم الإدارة بتوفير أحدث وسائل البث الفضائي التي تساعد في رفع جودة صوت وصورة القناة، ليتمتع المشاهدين بما تقدمه على مدار اليوم.
قناة on time sport
من أهم القنوات التي تقدم محتوي رياضي هادف على الساحة الآن، فهي تنافس كبري القنوات الرياضية العربية ذات المحتوي العالي الجودة، مثل قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس القطرية الرياضية، فنجد القناة تقدم محتواها مجاناً دون اشتراك على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولديها قاعدة عريضة من المراسلين المنتشرين بمختلف المناطق لتغطية أهم الأحداث والأخبار الرياضية، كما تضم عدد من مقدمي البرامج أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال من نجوم الرياضة المصرية، فلديها عدد من البرامج الهامة التي يتابعها ملايين من الجمهور العاشق للرياضة المصرية.
مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم على أون تايم سبورت
تنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي ستقام على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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