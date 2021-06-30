ما سبب البرودة الغريبة في اليدين والقدمين؟بعض الأشخاص قد يشعرون بالبرودة طيلة الوقت، خاصة من أطرافهم، بالرغم من دفء الجو في كثير من الأحيان، إلا أن الأطباء يحذرون أن هذه الحالة قد تنبئ بإصابتك بعدة أمراض.

وفي هذا الشأن، كشف خبير متخصص في مجال التنفس عن أحد الحلول الناجعة لهذه المشكلة، من دون استخدام أي لباس خارجي، لكن بدلا من ذلك عليك اتباع إجراء بسيط من خلال تعديل طريقة التنفس، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

ومع ذلك يوجد طريقة جديدة وسريعة للتخلص من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرون حول العالم.

الرابط بين التنفس والأطراف الباردة

وأشار الخبير في مجال التنفس، باتريك ماكيون، إلى أن برودة اليدين والقدمين حالة شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في التنفس.

وبحسب الخبير، عندما يتنفس الإنسان بشدة أو بسرعة كبيرة، فإن هذه العملية تقيد الأوعية الدموية (على عكس التنفس الأنفي البطيء، الذي يطلق أكسيد النيتريك - وهو جزيء يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين إلى الخلايا).

وقال الخبير: "عندما تنقبض الأوعية الدموية، يؤدي ذلك إلى وصول كمية أقل من الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم"، وبالتالي انخفاض حرارة الأصابع.

وتابع" عندما يتنفس الإنسان بشكل مفرط، فإنه يتخلص من الكثير من ثاني أكسيد الكربون، وإن نقص ثاني أكسيد الكربون يغير ما يشار إليه بمنحنى تفكك أوكسي هيموغلوبين، وعندما تفقد الكثير من ثاني أكسيد الكربون وتزداد درجة حموضة الدم، فإن الهيموغلوبين - وهو الناقل الرئيسي للأكسجين في الدم - لا يطلق الأكسجين، لذلك غالبًا ما يؤدي نقص الأكسجين في الأوعية الدموية إلى برودة اليدين والقدمين".

كيفية ضبط التنفس والتحكم ببرودة الأطراف

ونوه المقال إلى أن أنماط التنفس ليست السبب الوحيد لبرودة الأطراف، حيث هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل أصابع يديك وأصابع قدمك تبدو جليدية (قد يكون اختلال توازن الغدة الدرقية سببًا آخر لهذه المشكلة، على سبيل المثال)، حيث كشف الخبير في تصريحاته عن طريقة للتحكم في التنفس تساعد على ضبط هذه المشكلة وحلها، وهي كالتالي:

السر في التركيز على الأنف

وشدد الخبير على أنه وقبل كل شيء، تعتبر عملية التنفس الأنفي ضرورية جدا، وقال: "عندما تتنفس من الفم، عادة ما تتنفس بشكل أسرع من خلال الجزء العلوي من الصدر، في حين أن التنفس الأنفي وأكسيد النيتريك يساعدان في نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى خلاياك، ولقد لاحظت أنه يمكنني زيادة درجة الحرارة في يدي من خلال هذه الطريقة".

وبحسب الخبير، يمكنك اختيار تمارين التنفس المحددة: "ضع إحدى يديك على صدرك ويدك الأخرى فوق السرة مباشرة وابدأ بلطف في إبطاء سرعة تنفسك".

ويجب التركيز عند القيام بهذه الحركة على تدفق الهواء القادم إلى الأنف والحصول على زفير هادئ وبطيء ولطيف، حيث أوضح الخبير أن الرغبة لأخذ شهيق مرة أخرى يشير إلى أن ثاني أكسيد الكربون قد زاد في الدم وهذا قد تساعد أطرافك على الشعور بالدفء".