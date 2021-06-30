نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب تطلق ميزة جديدة دون إنترنت تمكنك من استخدام التطبيق على عدة أجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الواتساب عن إنطلاق ميزة جديدة في أقرب وقت؛ فإنه قد أوضح تطبيق الواتساب ميزة تمكن كافة مستخدمي التطبيق بالعمل على أجهزة متعددة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وإنه من المتوقع إطلاق هذه الميزة الجديدة، وفقاً لموقع wabetainfo، إنه خلال الشهرين المقبلين الإصدار التجريبي الأول سيكون بهواتف أندرويد وآيفون، وهذا الأمر الذي قد أكّده “مارك زوكربيرغ ” مؤسس شركة فيسبوك المالكة لهذا التطبيق .

كما أكد ” ويل كاثكارت ” الرئيس التنفيذي لواتساب ؛ أن الميزة ستمكّن من ربط ما يصل إلى عدد 4 أجهزة بحساباتها على هذا التطبيق، مشيراً بذلك إلى أنه سوف يتم ترحيل سجل الدردشة بين أنظمة الهواتف المختلفة، ولقد شدّد كاثكارت الرئيس التنفيذي لواتساب ؛ على إنه يجب تحديث التطبيق لتلقّي المكالمات أو الرسائل، مشيراً إلى أن تلك الميزة الجديدة سوف تمكّن من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر جميع الأجهزة المرتبطة.

واتساب على يسير على درب إنستغرام.. ميزة رائعة للصور والفيديوهات

لمعالجة حل امتلاء ذاكرة هاتفك بالصور الواردة عن طريق واتساب، فأنه بعد اليوم لا تقلق بشأن هذا ، حيث انه قريباً سوف تنطلق ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط وهو الذي قد قرر أن يدخل في هذا التطبيق، وعلى غرار إنستغرام تسمح هذه الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا مرة واحدة ، وهذا وفقا لما نشر علي موقع WABetaInfo.

لمستخدمي أندرويد وآيفون

كذلك، تتيح هذه الخاصية الجديدة إنه للمستخدم التأكد التام عما إذا كان المستقبل للرسالة قد شاهد الصورة أم لم يشاهدها، وقد أشار الموقع إلى أن هذه الميزة سوف تكون متاحة للهواتف الذكية التي تعمل علي نظام “أندرويد” و”أي أو أس”.ولا تزال هذه الميزة في مراحلها المبكرة وأنها قد لا تكون متاحة حتى يتم التأكد من تشغيلها بنجاح حيث ستشمل التجربة عدداً محدداً من المستخدمين الذين يمكنهم استخدامها وتقديم اقتراحاتهم، وفي حال إذا نجح هذا الإصدار التجريبي ، سوف يتم طرح هذه الميزة للمستخدمين، وفق لما نشره الموقع .

بعد أن كثرت شكوي مستخدمين.. “سناب شات” قد أعلن عن حل مشكلة التحديث الجديد

ومن جانب آخر بعد شكوى العديد من مستخدمي تطبيق سناب شات أعلنت الشركة عن حلها للمشكلة التقنية، و التي قد أعاقت دخول مستخدمي هذا التطبيق والذين قد قاموا بتحديث التطبيق، الصادر عن الشركة اليوم ويحمل الرقم 11.34.0.35، وقد قامت الشركة بدعوة المستخدمين الذين ما زالوا يواجهون المشكلة وعدم ايجاد حل لها ان تقوم بالتحديث يدويًا إلى الإصدار 11.34.1.35 وذلك في متجر تطبيقات الأجهزة الذكية.

ميزات تطبيق الواتساب الأخيرة بعد التحديث 2021:

بعد أن أعلن الواتساب عن التحديث الأخير له وشهد إقبالاً من قبل مستخدمي التطبيق فقد تظهر العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، ومن خلال هذا المقال نعرضل لكافة متابعينا مميزات تطبيق الواتساب بعد التحديث:

إمكانية القيام بإجراء مكالمة جماعية لعدد من الأفراد

إرسال ملصقات في الرسائل

تغيير نمط الصوت من خلال تعدد السرعات في المسجل الصوتي

تغيير خلفية الشاشة بعدة طرق

التحكم في خصوصية الحالة التي يمكن رؤيتها

يذكر أن مستخدمي سناب شات في عدة مناطق حول العالم أعلنوا عن تعطيل حساباتهم في التطبيق، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الدخول إليها مباشرة عقب تحميل التحديث الجديد، هذا وقد عرضنا على حضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني ما يدور في اذهانكم من قبل التطبيقات وحلولها وما تحدثت عنه الشركات التابعة للسوشيال ميديا نتمنى أن تنال إعجابكم نعمل دائما على رضاكم.