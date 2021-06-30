مراجعة هاتف Oppo الأحدث Oppo Find X3 pro | أهم المواصفات والسعر

منذ بضعة أشهر أطلقت شركة أوبو هاتفها الرائد Oppo Find X3 pro ، يعد الهاتف أحدث فلاج شيب من الشركة لما به من مواصفات ومميزات داخلية ممتازة تجعله يقدم أداء ممتاز في مختلف المهام اليومية ، كذلك توجد نسخة خاصة من الهاتف أيضاً تأخذ ثيم عام بأجواء المريخ تحت مسمى Oppo Find X3 pro Mars Exploration Edition.

مواصفات هاتف Oppo Find X3 pro:

‌يزن الهاتف 193 جراماً.

‌خامات الهاتف من الزجاج من الأمام والخلف ، كذلك يوجد إطار من الألومنيوم حول الهاتف.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يدعم الهاتف المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

كما يأتي الهاتف بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOs 11.2 ، المبنية على نظام تشغيل Android 11.

‌ شاشة الهاتف 6.7 إنش من نوع LTPO AMOLED ، بجودة QHD+ مع دقة 1440×3216 بكسل بمعدل كثافة 525 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة أيضاً HDR10+ و 1B color ، وكذلك التردد العالي حتي 120 هيرتز.

‌تحتل الشاشة نسبة 92.7% من جسم الهاتف ، وكذلك تصل درجة السطوع إلي 1300 شمعة.

‌كذلك توجد طبقة حماية علي كلاً من ظهر وشاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass 5.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌نواة المعالج الأقوي بتردد 2.84 جيجا هيرتز من نوع Kryo 680.

‌وكذلك يوجد بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد من سعة التخزين : 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة المستخدم من نوع UFS 3.1 ، أما الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5X.

الكاميرات :

‌الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـpanorama وكذلك تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار.

‌الكاميرات الخلفية رباعية : الأساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم التثبيت البصري OIS ، الثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة Telephoto تتيح عمل 2x optical zoom.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الواسع بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 ، أما الأخيرة فتأتي بدقة 3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.0 وهي عدسة Microscope يمكن خلالها التكبير حتي 60 مرة.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، وكذلك يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار ، أو بجودة FHD أيضاً مع دقة 1080 بمعدل 30/60/240 إطار.

‌كذلك يتوفر دعم التثبيت الالكتروني Gyro-EIS ، وأيضاً خاصية 10bit video.

مواصفات أخري لهاتف Oppo Find X3 pro:

‌كما المتوقع سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة.

‌لكن لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن لا يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.

‌البصمة من نوع Optical موجودة أسفل الشاشة ،كذلك تتوفر خاصية Face Unlock.

‌يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وكذلك درجة حرارة الألوان.

‌بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C 3.1.

‌كذلك يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 80 دقيقة فقط.

كما يدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأسود والأزرق.

سعر هاتف Oppo Find X3 pro:

1100$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 17260 جنية مصري.