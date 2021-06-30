”إتش بي” تكشف عن أخف ”كمبيوتر محمول”

كشفت شركة ”إتش بي“ الأمريكية النقاب عن واحد من ”أخف“ أجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى الآن، وأطلقت عليه اسم HP Pavilion Aero 13.

ويحتوي جهاز HP Pavilion Aero 13 المحمول على شاشة مقاس 13.3 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 و 400 شمعة في المتر المربع، ولوحة ألوان sRGB بنسبة 100٪، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪.

ويأتي مزودا بهيكل من المغنيسيوم والألمنيوم، ووصف بـأنه ”أخف كمبيوتر“ محمول للمستهلكين، بوزن أقل من 1 كغم (0.987 كغم)، إذ يتم إنتاج الكمبيوتر المحمول من مواد بلاستيكية معاد تدويرها.

ويحتوي جهاز Pavilion Aero 13 على دعم WiFi 6، وتقنية إزالة الضوضاء لتقليل الأصوات المحيطة غير المرغوب فيها بمكالمات الفيديو، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج سلسلة AMD Ryzen 5000 مع رسومات Radeon المدمجة تصل إلى Ryzen 7 5800U

ويحزم الجهاز بطارية كبيرة ذات سعة قوية (تصل إلى 10.5 ساعة)، وسيأتي مع نظام التشغيل Windows 10، كما يتوافر تحديث لـ Window 11 في وقت لاحق من العام.

ويُعد كمبيوتر HP Pavilion Aero 13 المحمول، خيارا مثاليا للعديد من المستهليكين، إذ إن وزنه ومتانته وعمر البطارية الطويل هي أهم الميزات التي تجذب العملاء إليه، كما يمكن استخدامه كرفيق سفر، ورفيق للعمل سهل التنقل بسبب خفة وزنه.

ويمكن أن تكون سعة المعالج مناسبة للغاية. ويتوافر الجهاز بأربعة أنواع مختلفة، هي: الذهبي، والأبيض، والذهبي الباهت، والفضي. وبالنسبة للسعر، ستبدأ تكلفة جهاز HP Pavilion Aero 13 بسعر 749 دولارا (نحو 55650 روبية).

بالإضافة إلى الكمبيوتر المحمول Aero 13، كشفت ”إتش بي“، عن شاشتين عاليتي الوضوح هما M24fwa و M27fwa، وكما تدل الأسماء، فإن M24fwa تتميز بشاشة FHD مقاس 24 بوصة في حين أن شاشة M27fwa ستأتي بمقاس 27 بوصة، وتحتوي كلتا الشاشتين على صوت مدمج وتقنية FreeSync من AMD، من بين ميزات أخرى.

وبالنسبة لسعر كلا الشاشتين، سيتم بيع شاشة M24fwa بسعر 229.99 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة الشاشة الثانية M27fwa نحو 289.99 دولار، وسيتوافر كل من HP Pavilion Aero 13 وشاشتي FHD اعتبارا من يوليو 2021.