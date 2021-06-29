خطوات فك حظر سناب شات Snapchat بشكل مؤقت أو دائما في ثواني للاندرويد و الأيفون

خطوات فك حظر سناب شات Snapchat ، يعاني الكثير من التعرض لحظر حساب سناب شات الخاص بهم، فهي من المشاكل التي تتسبب في ضيق للكثير من مستخدميه حول العالم، وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها التطبيق على المستوى العالمي، ولذلك سنتعرف الآن على خطوات فك الحظر للحساب.

خطوات فك حظر سناب شات Snapchat

أسباب تعرض حساب سناب شات للحظر تتعدد الأسباب التي ينتج عنها حظر للحساب الخاص بتطبيق سناب شات، والتي لابد من تفاديها لتجنب حدوث الحظر، ومن بين تلك الأسباب ما يلي:

عدم تفعيل المستخدم للحساب الخاص به على سناب شات باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

مخالفة المستخدم للسياسة الخاصة بتطبيق سناب شات.

قيام المستخدم بتثبيت مجموعة من التطبيقات الغير مصرح بها أو الغير رسمية، والتي من بينها تطبيق ++Snapchat.

تثبيت المستخدم لبعض الأدوات والإضافات الخاصة التي يتم استخدامها في التطبيق.

قيام المستخدم بالنشر على التطبيق بشكل مبالغ فيه. وهو ما قد يجعل تطبيق سناب شات يشعر كأنه روبوت مما يترتب عليه حظر الحساب.

تثبيت المستخدم لبعض التطبيقات والأدوات الخاصة بحفظ كلًا من الفيديوهات والصور بشكل تلقائي من التطبيق.

خطوات فتح حظر السناب شات



من أهم الخطوات التي يجب القيام بها هو التخلص من أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى حظر الحساب والتي وضحناها بالأعلى، ثم اتباع الخطوات الآتية: