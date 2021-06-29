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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Honor الجديد Honor 50 pro | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي
Honor 50 pro هاتف آخر من هواتف شركة Honor ضمن السلسلة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة ، تضم السلسة ثلاث هواتف وهم Honor 50 و Honor 50 SE ، وأيضاً النسخة الأقوي Honor 50 pro.
والجدير بالذكر أن تلك الهواتف تأتي عقب إنفصال شركة Honor عن شركة هواوي الواقعة تحت الحظر الأمريكي ، لذا فتلك الهواتف تأتي بدعم كامل لخدمات جوجل وغيرها من الخدمات.
مواصفات هاتف Honor 50 pro:
- يزن الهاتف 187 جراماً.
- يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.
- لكن لا يوجد مدخل لتركيب كارت ميموري ، لذلك لا يمكن زيادة سعة التخزين.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Honor الخاصة Magic UI 4.2.
- شاشة الهاتف OLED تأتي بحجم 6.72 إنش ، بجودة FHD+ مع دقة 1236×2676 بكسل بمعدل كثافة 439 بكسل لكل إنش.
- تأتي الشاشة بأبعاد عرض 19.5:9 ، مع دعم 1B Color وكذلك التردد العالي حتي 120 هيرتز.
- يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.
- نواة المعالج الأقوي تأتي بتردد 2.4 جيجاهيرتز من نوع Kryo 670 Prime.
- كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 642L.
- يتوفر الهاتف بنسختين من سعة التخزين : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.
الكاميرات :
- يأتي الهاتف بإعداد ثنائي للكاميرات الأمامية : الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الواسع مع زاوية 100°.
- الثانية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، كذلك تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.
- أما عن الكاميرات الخلفية فيحتوي الهاتف علي أربعة كاميرات : الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع زاوية 120°.
- الثالثة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 أيضاً وهي خاصة بالعزل.
- تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، وكذلك يوجد فلاش ليد.
- يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي 30/60 إطار.
- كما يدعم كذلك التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.
مواصفات أخري لهاتف Honor 50 pro:
- سماعات الهاتف ليست ستيريو علي غير المتوقع ، لكن جودة الصوت عالية ونقية.
- كذلك لا يوجد أيضاً مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.
- يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن لا يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.
- بصمة الهاتف موجودة أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة أيضاً.
- يدعم الهاتف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.
- بطارية الهاتف بحجم 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.
- يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 25 دقيقة فقط.
- مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، مع دعم لخاصية OTG.
- يتوفر الهاتف بالألوان : الأسود ، الفضي ، الرمادي ، والذهبي.
سعر هاتف Honor 50 pro :
572$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 8960 جنية مصري.
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