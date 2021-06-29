سعر ومواصفات هاتف Honor الجديد Honor 50 pro | أهم المميزات والعيوب

Honor 50 pro هاتف آخر من هواتف شركة Honor ضمن السلسلة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة ، تضم السلسة ثلاث هواتف وهم Honor 50 و Honor 50 SE ، وأيضاً النسخة الأقوي Honor 50 pro.

والجدير بالذكر أن تلك الهواتف تأتي عقب إنفصال شركة Honor عن شركة هواوي الواقعة تحت الحظر الأمريكي ، لذا فتلك الهواتف تأتي بدعم كامل لخدمات جوجل وغيرها من الخدمات.

مواصفات هاتف Honor 50 pro:

‌يزن الهاتف 187 جراماً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يوجد مدخل لتركيب كارت ميموري ، لذلك لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Honor الخاصة Magic UI 4.2.

‌شاشة الهاتف OLED تأتي بحجم 6.72 إنش ، بجودة FHD+ مع دقة 1236×2676 بكسل بمعدل كثافة 439 بكسل لكل إنش.

‌تأتي الشاشة بأبعاد عرض 19.5:9 ، مع دعم 1B Color وكذلك التردد العالي حتي 120 هيرتز.

‌يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

‌نواة المعالج الأقوي تأتي بتردد 2.4 جيجاهيرتز من نوع Kryo 670 Prime.

‌كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 642L.

‌يتوفر الهاتف بنسختين من سعة التخزين : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرات :

‌يأتي الهاتف بإعداد ثنائي للكاميرات الأمامية : الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الواسع مع زاوية 100°.

‌الثانية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، كذلك تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فيحتوي الهاتف علي أربعة كاميرات : الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع زاوية 120°.

‌الثالثة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 أيضاً وهي خاصة بالعزل.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، وكذلك يوجد فلاش ليد.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي 30/60 إطار.

‌كما يدعم كذلك التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري لهاتف Honor 50 pro:

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو علي غير المتوقع ، لكن جودة الصوت عالية ونقية.

‌كذلك لا يوجد أيضاً مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن لا يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف موجودة أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة أيضاً.

‌يدعم الهاتف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.

‌بطارية الهاتف بحجم 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

‌يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 25 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، مع دعم لخاصية OTG.‌

يتوفر الهاتف بالألوان : الأسود ، الفضي ، الرمادي ، والذهبي.

سعر هاتف Honor 50 pro :

572$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 8960 جنية مصري.