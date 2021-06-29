نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طرق شحن فورت نايت وحصد نقود نقود Fortnite V-BUCKS في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عملية الإقبال من آلاف اللاعبين على شحن نقاط فورت نايت، من أجل الحصول على نقود V-BUCKS لشراء عناصر اللعبة والمهام الأساسية، من أجل الاستمتاع بالتحديثات والأحداث الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، بالإضافة إلى الحصول أيضًا على حزمة طاقم شهر يوليو 2021، التي تضمن زي لوكي لافيسون، و إكسسواره الكلاسيكي زينة ظهر العباءة الخاصة به، فضلاً عن عصا القدر المتوهجة وفأس صولجان لوكي، والطائرة الشراعية لعربة تشيتاوري، بخلاف تفعيل وضعية شاشة الترحيب الخاصة بتلك الحزمة.

بطاقة معركة الموسم 7 ونقود V-BUCKS

وقبل أن نوضح لكم تفاصيل وكيفية شحن نقاط فورت نايت بطريقة سهلة دون أي معاناة، نتناول معكم أبرز ما تضمنه تحديث fortnite season 7، والذي أتاح لأول مرة إمكانية وصول اللاعبين المشاركين في الحدث إلى بطاقة معركة الموسم الحالي بشكل فوري ودائم، شريطة ان يكون اللاعب نشطًا خلال الفصل الثاني، لاقتناص البطاقة النقاط بشكل تلقائي، أما في حالة الشراء المدفوع، فسيصبح بإمكانك استرداد 950 من نقود V-Bucks إلى حسابك وقد تصل إلى 1000 عملة شهريًا، وهو ما سيكون كافيًا من أجل سداد فترة الاشتراك الخاصة بك.

حزمة خبيرة العناق الميكانيكية

وبعد فترة من التوقف، عادت حزمة خبيرة العناق الميكانيكية الشهيرة في ثوبها الجديد، التي يمكن تفعيل الاشتراك فيها من خلال متجر العناصر أو علامة تبويب بطاقة المعركة، مزودة بأنماط أحدث من سابقتها، كما تم تزويدها بثلاثة عناصر أساسية:

زينة ظهر القوس السيتروني. فأس النفاث المخترق. غلاف العانِق الميكانيكي.

شحن نقاط فورت نايت

أما بالنسبة لأسهل وأسرع الطرق لـ شحن نقاط فورت نايت واستراداد النقود وغيرها، فيتم ذلك من خلال:

الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المالكة للعبة: Epic Games .

. ثم تسجيل الدخول من غير حسابك الشخصي الرسمي والرقم السري.

أو إنشاء حساب جديد ع الايميل ورقم الجوال.

ربط حساب الشركة بحسابك على مواقع التواصل الاجتماعي.

اختيار اسم الدولة وطريقة الدفع.

اختيار عدد النقاط ثم الشحن.

استلام رسالة بالقيمة والتأكيد الأخير.

تحمل الصورة السابقة أشكال النقود والسكنات والأطقم والأسلحة الجديدة المضمونة في تحديث فورتنايت الجديد.