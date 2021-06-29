اشحن الآن جواهر فري فاير مجانًا بطريقة أسرع وأسهل free fire 2021

اشتعلت الإثارة في Garena Free Fire خلال الفترة الأخيرة، بعد تزايد أعداد المشتركين فيها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنها تُعد أحد وأشهر الألعاب الإلكترونية الباتل رويال، ما دفعهم للبحث عن الحصول على شحن جواهر فري فاير، وعلى الرغم من أنها حديثة العهد نسبيًا إلا أن نسب عمليات التحميل حققت أرقامًا قياسية، استطاعت من خلالها أن تحصل على جائز متجر جوجل بلاي بشأن أفضل لعبة شعبية، كما جنت الشركة المصنعة لها من ورائها مئات الملايين من الدولارات أرباحًا، من أكثر من نصف مليار عملية تحميل على الهواتف الذكية، ننشر لكم خلال السطور التالية كيفية الحصول على الماسات بشكل مجاني أو مدفوع.

كيفية ممارسة لعبة فري فاير

وقبل أن نكشف لكم كيفية شحن جواهر فري فاير، يمكنكم الآن ممارسة اللعبة الجماعية عبر أطوارها المختلفة، فالطور التقليدي لها أو الكلاسيكي يمكنك من اللعب منفردًا أو بشكل ثنائي برفقة زميل لك أو اللعب عن طريق المجموعة المغلقة التي تتكون من عدد 50 لاعبًا فور نزولهم من الطائرة للبحث عن الأسلحة والمعدات لمواصلة القتال وقنص المنافسين والأعداء، أما طور كلاش سكواد، فـ يحولك إلى حلبة قتال مصغرة بين فريقين من 4 لاعبين ويمر القتال من سبع جولات والرابح من يفوز بالـ 4 جولات الأولى، في حين يدفعك طور ساعة الزحمة او ما يُطلق عليه Rush Hour إلى اقتياد طائرة برفقة 22 لاعب والنزول في المناطق المزدحمة و المكتظة الأشرس في المنافسة، والذي يتطلب منك الأمر الابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الخطر والبقاء على قيد الحياة.

شحن جواهر فري فاير

ينقسم شحن جواهر فري فاير إلى شحن مجاني بدون مقابل، ويُمكنك الحصول عليه من خلال العروض التي تقدمها بعض المواقع المعتمدة أو مشاهير اليوتيوب المتخصصين من خلال المسابقات والمشاركات وتحصل عليه بشكل أسرع، أما الشحن المدفوع الـ free fire 2021 أو ما يُطلق عليه بمقابل، فيتم من خلال تسجيل رقم المعرف الخاص بك المعروف بالـ ID عبر موقع الشحن واختيار كمية وقيمة الشحن والماسات التي تحتاجها ثم موافق، ويتم الخصم من خلال الفيزا الخاصة بك، أو الشحن عبر بطاقات جوجل بلاي.

جائزة الكنز والرقصات الجديدة

يحمل الفيديو السابق تفاصيل الاشتراك في حدث الكنز فريفاير الجديد، والذي يحمل العديد من المفاجآت التي سيبحث عنها اللاعبين، مثل الحصول على الرقصات الحصرية وأشكال الملابس والسكنات الجديدة، مع العلم أن الاشتراك من خلال حسابك الرسمي على اللعبة، أو عبر تفعيل خيارات الإشتراك أثناء اللعب على الجوال الخاص بك.